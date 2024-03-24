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Путин подписал приказ о введении налогового вычета НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан
Президент России Владимир Путин подписал приказ о введении налогового вычета НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан, что может стимулировать инвестиции в экономику и увеличить доходы государства.

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Владимир Путин, президент Российской Федерации, подписал приказ о введении налогового вычета на прибыль от имущества (НДФЛ) на долгосрочные сбережения граждан, начиная с 1 января 2023 года. Этот шаг является частью изменений в налоговой политике, направленных на увеличение государственных доходов и стимулирование экономической активности населения.
Согласно приказу, начиная с нового года, все граждане, имеющие долгосрочные сбережения, такие как пенсионные фонды, вклады в банках и инвестиционные продукты, будут облагаться налогом на прибыль от имущества в размере 13% от полученной прибыли. Этот подоходный налог будет удерживаться на уровне банков и инвестиционных компаний и перечисляться в казну РФ.
Новое обращение касается как физических лиц, имеющих личные долгосрочные сбережения, так и юридических лиц, обладающих инвестиционными портфелями и другими активами. Для юридических лиц ставка НДФЛ на долгосрочные сбережения установлена в размере 18%.

Официальное объявление о введении нового налогового регулирования было опубликовано в государственной газете "Россуд", что делает приказ законным с момента публикации.

По данным Министерства финансов РФ, введение налога на прибыль от имущества на долгосрочные сбережения позволит увеличить доходы бюджета на сумму, превышающую 200 миллиардов рублей в год. Таким образом, правительство страны планирует использовать полученные средства для финансирования социальных программ, развития инфраструктуры и поддержки инновационных проектов.

Однако, эксперты выражают опасения, что новый налог может изменить поведение граждан в отношении инвестиций и сбережений. Многие могут перейти на более скромные финансовые продукты или выбирать инвестиции с более низким риском, чтобы избежать увеличения налоговой бременности. Такое изменение может негативно сказываться на экономической активности и развитии капитального строительства в стране.

В целом, введение налога на прибыль от имущества на долгосрочные сбережения является значительным шагом в налоговой политике России и ожидается, что оно повлияет на доходы государственного бюджета и социально-экономическое развитие страны. Однако, возможные негативные последствия для инвестиционного рынка и экономической активности граждан должны быть учетены и могут потребовать корректировки налоговой политики в будущем.

#инвестиции #владимир путин #экономический рост #ндфл #долгосрочные сбережения #налоговый вычет
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