Госсекретарь США Энтони Блинкен от имени американского правительства решительно осудил террористический акт в торговом центре "Крокус Сити" в Москве. Он подчеркнул, что США выступают против терроризма в любых проявлениях и готовы оказать помощь России в расследовании нападения.

Соединенные Штаты Америки выразили решительное осуждение террористического акта, произошедшего в московском торгово-развлекательном центре "Крокус Сити". Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен в официальном обращении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

"Мы самым решительным образом осуждаем чудовищный акт террора, совершенный в Москве. Наши мысли и молитвы с семьями погибших, мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в заявлении главы американской дипломатии.

Блинкен подчеркнул, что США последовательно выступают против терроризма во всех его формах и проявлениях, где бы он ни происходил. "В этот трагический момент американский народ солидарен с россиянами. Терроризм - это глобальная угроза, которая не признает границ и национальностей. Только объединив усилия международного сообщества, мы сможем эффективно противостоять этому злу", - отметил госсекретарь.



Он также выразил готовность США оказать всю необходимую помощь российским властям в расследовании теракта и привлечении виновных к ответственности. "Мы готовы тесно сотрудничать с Россией в борьбе с общей угрозой. Те, кто стоит за этим варварским нападением, должны понести заслуженное наказание", - подчеркнул Блинкен.