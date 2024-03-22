Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не откажется от планов проведения военной операции в Рафахе на Западном берегу реки Иордан, даже если не получит поддержки от США.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху продемонстрировал решительность своей страны по проведению военной операции в секторе Рафах на северном побережье Средиземного моря, заявив, что Израиль не откажется от своих планов даже без поддержки США. Эта продолжающаяся ситуация вызвала обеспокоенность среди международного сообщества и повысила напряжение на Ближнем Востоке.

В ходе встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Иерусалиме, Нетаньяху утверждал, что Израиль имеет право на самооборону и защиту своих границ, а также что страна не будет оставлять без внимания угрозу со стороны исламских экстремистских групп в Рафахе. Он также призвал международное сообщество к наращиванию давления на ХАМАС, которому приписывают ответственность за увеличение насилия в регионе и закрытие гуманитарного коридора для жителей Рафаха.

Стороны также обсуждали вопросы двусторонних отношений и совместной борьбы с терроризмом. Несмотря на проблемы, связанные с планами Израиля по проведению операции в Рафахе, Блинкен подчеркнул важность продолжения диалога и сотрудничества между двумя странами, особенно в том числе в области безопасности.



Тем не менее, некоторые эксперты скептически относятся к возможности успешного решения проблемы Рафаха без привлечения США к активной роли. С одной стороны, США могут выступить как гарант безопасности Израиля и предоставить стране необходимую военную поддержку в случае необходимости. С другой стороны, привлечение США к активной роли может привести к негативным последствиям для внешней политики США, а также к обострению отношений с арабскими странами и другими региональными акторами.



В целом, встреча Нетаньяху и Блинкена подчеркивает наличие вопросов, связанных с безопасностью и стабильностью на Ближнем Востоке, которые требуют дипломатических усилий как со стороны Израиля, так и США.