Госдума предлагает беспрецедентные льготы по ипотеке для стимулирования рождаемости - снижение долга на 10% при рождении первого ребенка, на 20% - второго, на 75% - третьего и полностью списать ипотеку при рождении четвертого ребенка. Также обсуждается отмена первоначального взноса для молодых семей.

В Государственной Думе активно обсуждаются новые инициативы, направленные на повышение рождаемости и поддержку молодых семей. Депутаты предлагают ввести беспрецедентные льготы по ипотечным кредитам, которые будут напрямую связаны с количеством детей в семье.

По словам главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, предполагается, что при рождении первого ребенка размер долга по ипотеке уменьшится на 10%. Если в семье появится второй ребенок, сумма долга снизится еще на 20%. Однако самые существенные льготы ждут многодетные семьи - при рождении третьего ребенка долг по ипотеке будет списан на 75%, а при рождении четвертого - полностью погашен государством.

"Мы понимаем, что приобретение жилья - одна из самых серьезных проблем для молодых семей. Новые меры призваны не только материально поддержать родителей, но и стимулировать рождаемость", - заявила Плетнева.



Кроме того, парламентарии обсуждают возможность полной отмены первоначального взноса по ипотечным кредитам для молодых семей. Если эта мера будет принята, молодые супруги смогут взять ипотеку без внесения собственных средств. Альтернативный вариант - снижение размера первоначального взноса до символических 5-10% от стоимости жилья.



Экспертное сообщество с осторожным оптимизмом восприняло анонсированные меры. По мнению экономиста Михаила Делягина, предложенные льготы могут действительно повысить рождаемость, но при условии адресности и исключения возможных злоупотреблений.



"Подобные меры в разных странах доказали свою эффективность при грамотной реализации. Однако крайне важно, чтобы льготами не смогли воспользоваться те, для кого это не предназначено", - подчеркнул эксперт.