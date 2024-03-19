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Acer выпускает игровой монитор Acer Predator X32Q с технологией Mini-LED
Acer выпускает впечатляющий 31,5-дюймовый игровой монитор Predator X32Q с разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц и технологией Mini-LED. Предлагая яркость до 1000 нит, контрастность и точную цветопередачу, этот монитор обещает стать хитом среди игроков и энтузиастов.

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Acer, один из ведущих мировых производителей компьютерной техники, объявил о выпуске своего нового флагманского игрового монитора Predator X32Q, который обещает революционизировать рынок высококлассных дисплеев. Predator X32Q оборудован 31,5-дюймовым экраном с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) и поддержкой частоты обновления до 144 Гц, что обеспечивает плавное изображение даже в самых динамичных сценах. Но его главной изюминкой является использование инновационной технологии Mini-LED, которая кардинально меняет правила игры.
Вместо традиционной матрицы с единственным источником подсветки, Mini-LED разделяет дисплей на 1152 отдельные зоны затемнения, каждая из которых может регулировать яркость индивидуально. Это позволяет добиться потрясающей контрастности с глубокими оттенками черного и ослепительными пиками яркости до 1000 нит. Кроме того, технология Mini-LED гарантирует невероятно точную цветопередачу за счет использования миниатюрных светодиодов вместо традиционных светодиодов большего размера.

«Мы стремимся предоставить игрокам и энтузиастам самые передовые технологии по доступным ценам, – заявил Джерри Као, президент подразделения мониторов Acer. – Predator X32Q воплощает в себе наши амбиции, объединяя впечатляющие визуальные возможности с доступностью. Это монитор, который действительно выделяется на фоне конкурентов».

Помимо выдающихся характеристик изображения, Predator X32Q также может похвастаться сертификацией VESA DisplayHDR 1000 и поддержкой HDR с расширенным динамическим диапазоном. Он также совместим с AMD FreeSync Premium Pro для устранения разрывов и подтормаживаний изображения.

В корпус встроены два динамика мощностью по 3 Вт. Комплектная подставка позволяет регулировать монитор по высоте, наклону и поворту для подбора идеального угла обзора. На задней панели есть порты: 2х HDMI 2.1, 1х DP1.4 и USB-C с подачей питания мощностью 65 Вт для зарядки ноутбука, а также 2х USB-A 3.0 и аудиоразъем 3,5 мм.

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Новый монитор Acer Predator X32Q уже доступен в Китае по цене 4999 юаней (~$700).

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