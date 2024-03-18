Крупная партия американской военной техники, включающая танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley и легкие бронированные машины JLTV, доставлена в порт города Александруполис на северо-востоке Греции. Это часть усилий США по наращиванию военного присутствия НАТО в Европе.

В порт города Александруполис на северо-востоке Греции прибыла крупная партия американской военной техники, предназначенной для усиления сил НАТО в Европе. Согласно информации, полученной от источников в греческом правительстве, с огромного грузового судна Leroy A. Mendonica были выгружены десятки танков M1A2 Abrams, боевых машин пехоты M2 Bradley, а также легкие бронированные машины поддержки JLTV. Эта поставка является частью широкомасштабных усилий США по укреплению военного присутствия НАТО на восточном фланге Альянса. Техника предназначена для боевой группы 3-й бронетанковой бригады 4-й пехотной дивизии НАТО, которая будет дислоцирована в Греции в ближайшие месяцы.

"Прибытие этой техники - важный сигнал нашим союзникам и партнерам в Европе о твердой приверженности США коллективной безопасности НАТО", - заявил высокопоставленный представитель Пентагона, пожелавший остаться неназванным. "Мы продолжим наращивать наше военное присутствие и возможности в регионе, чтобы гарантировать сдерживание агрессии и защиту свободы и демократии".



Греческие власти приветствовали прибытие американской военной техники, рассматривая это как важный шаг к укреплению безопасности в регионе. "Греция гордится тем, что может принять эту технику и поддержать усилия НАТО", - заявил министр обороны Греции Никос Панайотопулос. "Мы твердо привержены коллективной обороне и готовы внести свой вклад в обеспечение стабильности на восточном фланге Альянса".



Прибытие танков Abrams и боевых машин Bradley в Грецию является лишь частью более широкой программы наращивания военного присутствия США и НАТО в Европе. В последние месяцы в страны Восточной Европы, граничащие с Россией, были переброшены дополнительные силы и техника, включая истребители, системы ПВО и подразделения сухопутных войск. Эти меры призваны продемонстрировать решимость Альянса защищать своих членов.



Аналитики отмечают, что наращивание военного присутствия США и НАТО в Европе является ответом на растущую напряженность в отношениях между Западом и Россией.