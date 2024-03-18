Ведущие страны Евросоюза, включая Германию, Францию и Италию, выступили с инициативой изменить правила Европейского инвестиционного банка, чтобы получить возможность направлять его средства на закупку вооружений и укрепление обороноспособности ЕС. Это вызвало ожесточенные споры внутри сообщества.

В стремлении усилить военный потенциал Евросоюза 14 влиятельных государств-членов, среди которых Германия, Франция и Италия, объединили усилия в призыве к реформированию кредитных правил Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Их цель - наделить этот финансовый институт ЕС полномочиями направлять средства на финансирование оборонных программ и закупок вооружений.

Предложение было выдвинуто на прошедшем в Брюсселе саммите лидеров ЕС. В совместном заявлении главы государств и правительств подчеркнули необходимость адаптации мандата ЕИБ для удовлетворения новых потребностей в области европейской обороны. "Мы находимся в новой геополитической реальности, где вопросы безопасности и обороны приобретают первостепенное значение. ЕИБ должен стать ключевым инструментом финансирования проектов, направленных на укрепление оборонных возможностей Европы", - говорится в заявлении.

Действующие правила ЕИБ ограничивают возможности банка по предоставлению кредитов для проектов в сфере обороны и безопасности. Согласно уставу, ЕИБ может финансировать лишь гражданские проекты, исключая военные разработки и закупки вооружений. Лидеры ЕС считают, что эти ограничения необходимо пересмотреть в свете новых геополитических вызовов.



"Мы должны быть готовы к любым сценариям и иметь достаточные оборонные возможности. Инвестиции в оборону - это инвестиции в нашу безопасность", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, государства-члены готовы выделять значительные средства для совместных оборонных проектов при условии, что ЕИБ сможет их финансировать.



Канцлер Германии Олаф Шольц также поддержал инициативу, отметив, что она отвечает растущим потребностям Европы в укреплении обороноспособности. "Мы должны использовать все доступные инструменты, чтобы гарантировать безопасность наших граждан. Реформирование мандата ЕИБ - важный шаг в этом направлении", - сказал он.



Предложение по изменению правил ЕИБ будет вынесено на обсуждение Совета ЕС и Европейского парламента. Ожидается, что процесс согласования займет несколько месяцев. Тем не менее, лидеры выразили уверенность, что необходимые реформы будут реализованы в ближайшее время.



"Мы должны действовать быстро и решительно. Безопасность Европы - наш главный приоритет", - заключил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.