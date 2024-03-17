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Китайская компания Aerospace Times Feipeng успешно испытала дроны в условиях низких температур
Aerospace Times Feipeng Co., Ltd. завершила полевые испытания двух передовых беспилотных летательных аппаратов FP-981CS и FP-981CH в суровых условиях провинции Хэйлунцзян. Тесты подтвердили надежность и адаптивность дронов, способных эффективно функционировать при экстремально низких температурах.

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В период с 12 по 15 марта китайская компания Aerospace Times Feipeng Co., Ltd., специализирующаяся на аэрокосмических технологиях, завершила полевые испытания двух свои новых дронов в условиях низких температур в провинции Хэйлунцзян.

Два вида беспилотных летательных аппаратов (БЛА) - вертолетного типа FP-981CH и модель с вертикальным взлетом и посадкой FP-981CS - прошли тесты на стойкость к суровым климатическим условиям.
Основной целью тестирования было проверить работоспособность спутниковой связи, каналов передачи данных, а также разведывательных систем и других важных функций при низких температурах. Это важный этап в разработке, позволяющий убедиться, что эти дроны могут эффективно выполнять свои задачи в любых погодных условиях.

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Данные испытания подчеркивают стремление компании Aerospace Times Feipeng Co., Ltd. к инновациям и их постоянное стремление к совершенству. Результаты тестирования, по словам представителей компании, были весьма обнадеживающими и показали высокую работоспособность БПЛА в экстремальных условиях.

Со стороны компании была выражена уверенность, что успешные испытания будут способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию беспилотных технологий, что, в свою очередь, откроет новые возможности для использования БПЛА в различных отраслях - от военной до сельскохозяйственной.

Последние испытания являются важным шагом к созданию универсальных и надежных беспилотных летательных аппаратов, способных работать в любых условиях и обеспечивающих высокую степень безопасности и эффективности.

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