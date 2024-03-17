Google объявил о закрытии Keen, платформы для создания тематических коллекций на основе машинного обучения, разработанной внутренней командой "Area 120". Запущенный в 2020 году, Keen не смог завоевать достаточную популярность среди пользователей.

Google объявляет о закрытии своего проекта "Area 120", известного как Keen, - платформы, основанной на машинном обучении, которая должна была стать конкурентом Pinterest. Запущенная менее двух лет назад, Keen позволяла пользователям создавать тематические коллекции, называемые "Keens", которые были схожи с досками Pinterest.

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Проект "Area 120" был создан Google в 2020 году как инкубатор для новых идей и продуктов. Keen стал одним из многих проектов, которые были запущены в рамках этой инициативы. Платформа позиционировалась как способ помочь пользователям находить и организовывать контент в Интернете, используя технологии машинного обучения для предоставления персонализированных рекомендаций.

Пользователи могли создавать свои собственные "Keens" по любым темам, которые их интересовали, от рецептов и идей для дизайна интерьера до путешествий и фитнеса. Они также могли подписываться на "Keens" других пользователей и получать рекомендации на основе своих интересов.

Несмотря на то, что Keen запустили с большими надеждами, он так и не смог привлечь достаточное количество пользователей, чтобы конкурировать с Pinterest и другими подобными платформами. Согласно данным компании, Keen не будет доступен с 24 марта 2024 года. Все данные пользователей будут удалены, и им рекомендуется сохранить свои "Keens" до этой даты.

"Мы хотели бы поблагодарить всех, кто использовал Keen и поддерживал нас", - говорится в официальном заявлении Google. "Мы надеемся, что вы сможете найти альтернативные способы организовывать и находить контент, который вам интересен".

Закрытие Keen стало еще одним напоминанием о том, что даже такие гиганты, как Google, не всегда могут добиться успеха в новых направлениях. Несмотря на это, компания продолжает искать новые возможности и инвестировать в новые проекты. "Area 120" продолжит свою работу, и мы можем ожидать появления новых продуктов и идей в ближайшем будущем.

Тем временем пользователям Keen придется искать альтернативы для организации своего контента. Pinterest, как и прежде, остается одной из самых популярных платформ для этих целей, но есть и другие альтернативы, такие как Flipboard, Scoop.it и другие. Как бы там ни было, закрытие Keen стало поводом задуматься о том, как важно находить и использовать надежные и долгосрочные инструменты для организации и хранения контента.