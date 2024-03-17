Специалисты Уфимского университета науки и технологий разработали линейку зарядных станций разных мощностей для электрокаров, состоящих только из российских компонентов. Оборудование адаптировано к российскому климату и имеет удобный интерфейс.

Группа ученых Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) совершила прорыв в развитии инфраструктуры для электрического транспорта. Как сообщает пресс-служба вуза, специалистами были разработаны зарядные станции различных мощностей для электромобилей, полностью состоящие из российских компонентов.

Этот важный шаг позволит значительно снизить зависимость от импортного оборудования в данной сфере. До настоящего времени большинство зарядных станций для электрокаров в России производились из иностранных деталей и комплектующих.

"Создание полностью отечественных зарядных станций было одной из наших ключевых задач, - рассказывает руководитель проекта, профессор Олег Петров. - Мы стремились обеспечить не только технологическую независимость, но и максимально адаптировать решение к российским климатическим условиям".



В линейку разработанного УУНиТ оборудования входят быстрые зарядные терминалы мощностью до 120 кВт для скоростной подпитки батарей, а также станции меньшей мощности до 22 кВт для зарядки в течение нескольких часов. Все модели рассчитаны на эксплуатацию при температурах от -50 до +50 градусов Цельсия.



По словам разработчиков, новые станции имеют удобный русскоязычный интерфейс, возможность бесконтактной оплаты и подключения к системам умного города. Первые образцы уже проходят тестирование, а серийное производство запланировано на третий квартал этого года.