Президент Нигера Махамаду Иссуфу объявил о расторжении военного соглашения с Соединенными Штатами Америки, которое позволяло американским войскам находиться на территории африканской страны. Это решение было принято в связи с "нарастающим недовольством населения присутствием иностранных военных на нашей земле".

Президент Нигера Махамаду Иссуфу сегодня объявил о расторжении военного соглашения с Соединенными Штатами Америки, которое позволяло американским войскам находиться на территории африканской страны.

Фото: Президент Нигера Махамаду Иссуфу Выступая перед журналистами, Иссуфу заявил, что это решение было принято в связи с "нарастающим недовольством населения присутствием иностранных военных на нашей земле". По его словам, "Нигер должен самостоятельно обеспечивать свою безопасность и суверенитет без вмешательства извне".

Военное соглашение между Нигером и США было подписано в 2013 году и позволяло американским войскам использовать несколько военных баз на севере страны для проведения операций против исламистских групп, таких как "Боко Харам" и "Аль-Каида в Исламском Магрибе". В рамках этого соглашения в Нигере были размещены около 800 американских военнослужащих.



Президент Иссуфу пояснил, что решение о разрыве соглашения связано с растущим недовольством граждан Нигера присутствием иностранных войск в стране. "Наш народ все больше воспринимает американское военное присутствие как посягательство на наш суверенитет и вмешательство во внутренние дела Нигера", - заявил он.



Это решение стало неожиданностью для Вашингтона, который рассматривал Нигер в качестве ключевого союзника в борьбе с терроризмом в регионе Сахеля. Госдепартамент США выразил "глубокое разочарование" в связи с этим шагом и пообещал продолжить сотрудничество с нигерскими властями в вопросах безопасности.



Эксперты считают, что разрыв военного соглашения с США может иметь серьезные последствия для Нигера. Страна сталкивается с растущей угрозой со стороны исламистов, которые активизировали свою деятельность в приграничных районах. Без поддержки американских войск нигерская армия может оказаться не в состоянии эффективно противостоять этой угрозе.



"Решение Нигера - это серьезный удар по региональной безопасности. Оно ослабляет усилия международного сообщества по борьбе с терроризмом в Сахеле", - заявил аналитик Института безопасности и мира в Африке Мамаду Диалло.



В то же время некоторые наблюдатели отмечают, что данный шаг может быть связан с растущим влиянием России в регионе. В последние годы Москва активизировала свою дипломатическую и военную активность в Африке, в том числе в Нигере, предлагая альтернативные источники помощи и сотрудничества.



Президент Иссуфу подчеркнул, что Нигер открыт для сотрудничества с другими партнерами, но при условии, что оно будет основано на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. "Мы готовы работать со всеми, кто