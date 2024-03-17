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Нигер разрывает военное соглашение с США
Президент Нигера Махамаду Иссуфу объявил о расторжении военного соглашения с Соединенными Штатами Америки, которое позволяло американским войскам находиться на территории африканской страны. Это решение было принято в связи с "нарастающим недовольством населения присутствием иностранных военных на нашей земле".

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Президент Нигера Махамаду Иссуфу сегодня объявил о расторжении военного соглашения с Соединенными Штатами Америки, которое позволяло американским войскам находиться на территории африканской страны.
Фото: Президент Нигера Махамаду Иссуфу Выступая перед журналистами, Иссуфу заявил, что это решение было принято в связи с "нарастающим недовольством населения присутствием иностранных военных на нашей земле". По его словам, "Нигер должен самостоятельно обеспечивать свою безопасность и суверенитет без вмешательства извне".
Военное соглашение между Нигером и США было подписано в 2013 году и позволяло американским войскам использовать несколько военных баз на севере страны для проведения операций против исламистских групп, таких как "Боко Харам" и "Аль-Каида в Исламском Магрибе". В рамках этого соглашения в Нигере были размещены около 800 американских военнослужащих.

Президент Иссуфу пояснил, что решение о разрыве соглашения связано с растущим недовольством граждан Нигера присутствием иностранных войск в стране. "Наш народ все больше воспринимает американское военное присутствие как посягательство на наш суверенитет и вмешательство во внутренние дела Нигера", - заявил он.

Это решение стало неожиданностью для Вашингтона, который рассматривал Нигер в качестве ключевого союзника в борьбе с терроризмом в регионе Сахеля. Госдепартамент США выразил "глубокое разочарование" в связи с этим шагом и пообещал продолжить сотрудничество с нигерскими властями в вопросах безопасности.

Эксперты считают, что разрыв военного соглашения с США может иметь серьезные последствия для Нигера. Страна сталкивается с растущей угрозой со стороны исламистов, которые активизировали свою деятельность в приграничных районах. Без поддержки американских войск нигерская армия может оказаться не в состоянии эффективно противостоять этой угрозе.

"Решение Нигера - это серьезный удар по региональной безопасности. Оно ослабляет усилия международного сообщества по борьбе с терроризмом в Сахеле", - заявил аналитик Института безопасности и мира в Африке Мамаду Диалло.

В то же время некоторые наблюдатели отмечают, что данный шаг может быть связан с растущим влиянием России в регионе. В последние годы Москва активизировала свою дипломатическую и военную активность в Африке, в том числе в Нигере, предлагая альтернативные источники помощи и сотрудничества.

Президент Иссуфу подчеркнул, что Нигер открыт для сотрудничества с другими партнерами, но при условии, что оно будет основано на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. "Мы готовы работать со всеми, кто

#сша #нигер #международное сотрудничество #региональная безопасность #антитерроризм #военное соглашение #экстремистские группы
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