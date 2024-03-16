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WD представляет новые SSD SN5000S на базе памяти QLC.
Компания Western Digital анонсировала запуск своего нового SSD накопителя SN5000S на базе революционной технологии QLC, который обещает не только высокую скорость, но и улучшенную производительность по сравнению с предшественниками на TLC памяти. Этот шаг может кардинально изменить рынок хранения данных, предлагая потребителям емкость высшего уровня по доступной цене.

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Western Digital, один из ведущих производителей хранилищ данных, представила новую линейку SSD-накопителей SN5000S, которые используют память QLC (Quad-Level Cell). Эта новинка позиционируется как решение для корпоративного сектора и облачных вычислений, где требуется высокая производительность и масштабируемость.
Основным отличием SN5000S от своего прямого предшественника, SN740 на базе TLC (Triple-Level Cell), является использование памяти QLC, которая позволяет хранить 4 бита данных в каждой ячейке, в отличие от 3 бит у TLC. Благодаря этому удалось добиться более высокой плотности записи, что позволяет производить более компактные и дешевые устройства с большим объемом памяти.

Однако, как известно, прирост плотности записи влечет за собой снижение производительности и снижение длительности жизни устройства. Western Digital заявила, что их новая линейка SN5000S не только превосходит своего предшественника по объему памяти, но и превосходит его по производительности. По данным производителя, новинка способна развивать скорость чтения до 3,4 ГБ/с и скорость записи до 2,9 ГБ/с, что на 10% и 18% быстрее, соответственно, чем у SN740.

Кроме того, Western Digital заявила, что новые SSD-накопители SN5000S имеют более высокую надежность и длительность жизни, чем предыдущие модели. По данным производителя, новинка способна пережить до 1,75 миллиона часов работы и выполнить до 0,8 петабайт записей на терабайт памяти.

Новая линейка SN5000S будет доступна в нескольких размерах от 960 ГБ до 7,68 ТБ. Это позволит клиентам выбирать подходящее решение в зависимости от своих потребностей и бюджета.

Одним из ключевых преимуществ новой линейки SN5000S является ее масштабируемость. Благодаря использованию памяти QLC и высокой производительности, SSD-накопители SN5000S могут использоваться в различных областях, таких как хранение данных, аналитика и искусственный интеллект.

Например, в областях хранения данных, SSD-накопители SN5000S могут использоваться для создания высокопроизводительных систем хранения данных, которые способны обрабатывать огромные объемы данных в короткие сроки. В области аналитики и искусственного интеллекта, SSD-накопители SN5000S могут использоваться для быстрой обработки и анализа больших объемов данных, что позволяет улучшить производительность и точность прогнозов.

В целом, новая линейка SSD-накопителей SN5000S от Western Digital представляет собой интересное решение для корпоративного сектора и облачных вычислений. Благодаря использованию памяти QLC и высокой производительности, SSD-накопители SN5000S могут стать идеальным выбором для клиентов, которым требуется масштабируемость, высокая производительность и надежность.

#ssd #western digital #инновации #qlc память #sn5000s #производительность ssd #технологии хранения данных
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