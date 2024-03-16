Компания Western Digital анонсировала запуск своего нового SSD накопителя SN5000S на базе революционной технологии QLC, который обещает не только высокую скорость, но и улучшенную производительность по сравнению с предшественниками на TLC памяти. Этот шаг может кардинально изменить рынок хранения данных, предлагая потребителям емкость высшего уровня по доступной цене.

Western Digital, один из ведущих производителей хранилищ данных, представила новую линейку SSD-накопителей SN5000S, которые используют память QLC (Quad-Level Cell). Эта новинка позиционируется как решение для корпоративного сектора и облачных вычислений, где требуется высокая производительность и масштабируемость.

Основным отличием SN5000S от своего прямого предшественника, SN740 на базе TLC (Triple-Level Cell), является использование памяти QLC, которая позволяет хранить 4 бита данных в каждой ячейке, в отличие от 3 бит у TLC. Благодаря этому удалось добиться более высокой плотности записи, что позволяет производить более компактные и дешевые устройства с большим объемом памяти.

Однако, как известно, прирост плотности записи влечет за собой снижение производительности и снижение длительности жизни устройства. Western Digital заявила, что их новая линейка SN5000S не только превосходит своего предшественника по объему памяти, но и превосходит его по производительности. По данным производителя, новинка способна развивать скорость чтения до 3,4 ГБ/с и скорость записи до 2,9 ГБ/с, что на 10% и 18% быстрее, соответственно, чем у SN740.



Кроме того, Western Digital заявила, что новые SSD-накопители SN5000S имеют более высокую надежность и длительность жизни, чем предыдущие модели. По данным производителя, новинка способна пережить до 1,75 миллиона часов работы и выполнить до 0,8 петабайт записей на терабайт памяти.



Новая линейка SN5000S будет доступна в нескольких размерах от 960 ГБ до 7,68 ТБ. Это позволит клиентам выбирать подходящее решение в зависимости от своих потребностей и бюджета.



Одним из ключевых преимуществ новой линейки SN5000S является ее масштабируемость. Благодаря использованию памяти QLC и высокой производительности, SSD-накопители SN5000S могут использоваться в различных областях, таких как хранение данных, аналитика и искусственный интеллект.



Например, в областях хранения данных, SSD-накопители SN5000S могут использоваться для создания высокопроизводительных систем хранения данных, которые способны обрабатывать огромные объемы данных в короткие сроки. В области аналитики и искусственного интеллекта, SSD-накопители SN5000S могут использоваться для быстрой обработки и анализа больших объемов данных, что позволяет улучшить производительность и точность прогнозов.



В целом, новая линейка SSD-накопителей SN5000S от Western Digital представляет собой интересное решение для корпоративного сектора и облачных вычислений. Благодаря использованию памяти QLC и высокой производительности, SSD-накопители SN5000S могут стать идеальным выбором для клиентов, которым требуется масштабируемость, высокая производительность и надежность.