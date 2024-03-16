С 17 по 19 марта Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Азербайджан, Армению и Грузию, чтобы обсудить вопросы безопасности и расширения сотрудничества между альянсом и странами Южного Кавказа.

На этой неделе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Азербайджан, Армению и Грузию с 17 по 19 марта. Это первый визит главы Североатлантического альянса в регион с 2020 года, он происходит на фоне значительной геополитической напряженности в Закавказье.

Визит Столтенберга в страны Южного Кавказа призван подчеркнуть растущую вовлеченность НАТО в этот стратегически важный регион, расположенный на перекрестке Европы и Азии. Хотя ни одна из трех стран не является членом НАТО, все они поддерживают тесные партнерские отношения с Альянсом и участвуют в программах сотрудничества, таких как "Партнерство ради мира".





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В ходе своего турне Столтенберг проведет переговоры с президентами и премьер-министрами трех стран, чтобы обсудить широкий круг вопросов, включая региональную безопасность, конфликты в Нагорном Карабахе и Абхазии-Южной Осетии, а также перспективы дальнейшего углубления партнерства между НАТО и странами Южного Кавказа.





Особое внимание будет уделено ситуации в Нагорном Карабахе, где с 2020 года сохраняется хрупкое перемирие после войны между Арменией и Азербайджаном. НАТО призывает стороны к дальнейшему диалогу и компромиссам для достижения устойчивого мирного урегулирования конфликта. Генсек Альянса также выразит поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и Грузии, чьи конфликтные регионы Абхазия и Южная Осетия остаются под фактическим контролем России.





В Ереване Столтенберг, как ожидается, подтвердит приверженность НАТО укреплению сотрудничества с Арменией, несмотря на ее членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с Россией. Армения является ключевым партнером Альянса в регионе и играет важную роль в операциях НАТО по поддержанию мира.





В Баку и Тбилиси главе НАТО предстоит обсудить меры по дальнейшему углублению практического сотрудничества, в том числе в сферах кибербезопасности, борьбы с терроризмом и военной подготовки. Оба государства выразили заинтересованность в более тесной интеграции с евроатлантическими структурами, хотя вступление в НАТО пока не рассматривается.