Правительство РФ поддержало инициативу Следственного комитета России об открытии филиала Академии СКР в Луганске. Новое учебное заведение будет готовить следователей и криминалистов для работы в Луганской Народной Республике.

Правительство Российской Федерации поддержало инициативу Следственного комитета России (СКР) об открытии филиала Академии Следственного комитета в городе Луганске. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Это важное решение, которое позволит повысить эффективность работы следственных органов на освобожденных территориях Донбасса", - заявил председатель СКР Александр Бастрыкин.

Согласно распоряжению кабинета министров, новое учебное заведение будет готовить следователей и криминалистов для работы в Луганской Народной Республике. Планируется, что первый набор студентов состоится уже в сентябре 2024 года.



Академия Следственного комитета России в Луганске станет вторым филиалом ведомственного вуза за пределами Москвы. Первый был открыт в 2021 году в Санкт-Петербурге.



"Создание филиала Академии СКР в Луганске позволит нам не только обеспечить следственные органы в ЛНР высококвалифицированными кадрами, но и укрепить связи между Россией и Донбассом. Это важно для восстановления разрушенной инфраструктуры и социальной сферы региона", - отметил Бастрыкин.



По словам главы СКР, новое учебное заведение будет оснащено современной криминалистической лабораторией и другим необходимым оборудованием. Кроме того, в Академии будут вестись научные исследования в области уголовного права, криминалистики и судебной экспертизы.



Ожидается, что ежегодный набор студентов в Академию СКР в Луганске составит около 200-250 человек. Обучение будет проходить по программам высшего образования - бакалавриат и магистратура.



Отбор абитуриентов будет осуществляться на конкурсной основе. Приоритет будет отдаваться выпускникам школ Луганской Народной Республики, а также жителям других регионов Донбасса.



Помимо подготовки следователей и криминалистов, Академия СКР в Луганске планирует развивать сотрудничество с правоохранительными органами ЛНР и оказывать им методическую помощь.



"Открытие филиала Академии Следственного комитета в Луганске - это важный шаг в укреплении системы правоохранительных органов на освобожденных территориях. Это будет способствовать повышению раскрываемости преступлений и эффективности расследования, что, в свою очередь, положительно скажется на обеспечении безопасности и правопорядка в регионе", - подчеркнул Бастрыкин.



Решение о создании Академии СКР в Луганске было принято на фоне активной работы по восстановлению социальной инфраструктуры и экономики Донбасса. В последние годы в регионе был реализован ряд масштабных проектов, направленных на развитие промышленности, сельского хозяйства, транспортной системы и жилищно-коммунального комплекса.