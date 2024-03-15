Правительство России одобрило соглашение с Китаем о совместном строительстве первой долгосрочной международной исследовательской базы на Луне. Проект открывает новые возможности для космического сотрудничества и исследования спутника Земли.

Правительство России одобрило ратификацию соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной исследовательской станции (ILRS), направленного на расширение границ исследования Луны и научных открытий.

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Соглашение, инициированное в 2018 году, получило единогласную поддержку Кабинета министров России на недавнем заседании, что подготовило почву для его представления в российский парламент для окончательного утверждения. Этот официальный процесс ратификации знаменует собой важную веху в стратегическом партнерстве между Россией и Китаем в области освоения космоса.

ILRS задуман как современный исследовательский центр, расположенный на поверхности Луны. Результатом сотрудничества двух космических агентств – Роскосмоса и Китайского национального космического управления (CNSA) – станет строительство станции, включая необходимую инфраструктуру и научное оборудование. Исследовательская станция станет платформой для ученых из разных стран для проведения научных экспериментов, продвижения исследований в различных областях и внесения вклада в глобальный корпус знаний о Луне и ее потенциальной роли в освоении космоса.

Эта совместная инициатива по исследованию Луны воплощает в себе дух международного сотрудничества в стремлении к знаниям и научным достижениям. Партнерство между Россией и Китаем является свидетельством их общей приверженности освоению космоса и развитию устойчивого и совместного подхода к научным исследованиям. ILRS стремится вдохновить и вовлечь будущие поколения ученых и инженеров, предлагая им возможность стать частью новаторского начинания, которое продвинет наше понимание Луны и Вселенной за ее пределами.

Ожидается, что ILRS объявит открытый конкурс на международное сотрудничество, уделяя особое внимание исследовательским проектам, использующим уникальные возможности станции. Это предоставит исследователям со всего мира беспрецедентную возможность участвовать в совместных проектах, способствуя формированию глобального научного сообщества, посвященного исследованиям и освоению Луны.

Ратификация соглашения является важным шагом на пути реализации этого амбициозного проекта. При поддержке российского правительства ИЛРС готов внести значительный вклад в научное сообщество и в более широкую область освоения космоса. Сотрудничество России и Китая в рамках ILRS является многообещающим примером для других международных партнерств и, несомненно, проложит путь для будущих научных исследований.