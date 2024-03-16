Ракета-носитель «Чанчжэн-5» и транспортный корабль «Юаньван-21» были доставлены в космодром Вэньчан для подготовки к запуску в рамках китайской лунной программы. Миссия «Чанъэ-6» нацелена на доставку зонда на Луну для сбора образцов грунта и запуск запланирован на май 2024 года.

15 марта 2024 года ракета-носитель «Чанчжэн-5» и транспортный корабль «Юаньван-21» были доставлены в провинцию Хайнань и перевезены мобильным транспортом на космодром Вэньчан для подготовки к запуску. Это важный шаг в рамках китайской лунной программы, которая нацелена на доставку зонда «Чанъэ-6» на Луну для сбора образцов грунта. Запуск запланирован на май 2024 года.

«Чанчжэн-5» является ракетой-носителем среднего класса, разработанной Китаем для запуска различных спутников и научных миссий в космос. Эта ракета-носитель была успешно использована для запуска нескольких спутников и межпланетных миссий, включая «Чанъэ-4», который стал первой китайской миссией, сумевшей доставлять образцы лунного грунта на Землю.

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Транспортный корабль «Юаньван-21» служит для доставки экипажа и грузов на орбиту Земли и обратно. Он был разработан компанией «Оriental Space Propulsion» и является частью китайской лунной программы. Корабль оснащен солнечными батареями, системами жизнеобеспечения и другими устройствами, необходимыми для длительного пребывания в космосе.



Миссия «Чанъэ-6» станет еще одним шагом в развитии китайской космической программы и показательным примером сотрудничества между китайскими учеными и инженерами. В рамках этой миссии планируется доставка зонда на Луну, где он скажет образцы грунта и вернется на Землю с результатами исследования. Это будет первым китайским миSSION, отправляющим образцы лунного грунта обратно на Землю с помощью автономной технологии.



Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» и транспортного корабля «Юаньван-21» на космодром Вэньчан показывает, что Китай продолжает усиливать свои космические способности и стремится стать ведущей державой в области космических исследований. Запуск запланирован на май 2024 года, и если все будет идти по плану, то Китай сможет достичь еще одного важного прорыва в области космических исследований и открыть новые горизонты для человечества в целом.