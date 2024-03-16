Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Ракета-носитель «Чанчжэн-5» и транспортный корабль «Юаньван-21» готовятся к запуску в мае 2024 года
Ракета-носитель «Чанчжэн-5» и транспортный корабль «Юаньван-21» были доставлены в космодром Вэньчан для подготовки к запуску в рамках китайской лунной программы. Миссия «Чанъэ-6» нацелена на доставку зонда на Луну для сбора образцов грунта и запуск запланирован на май 2024 года.

реклама

15 марта 2024 года ракета-носитель «Чанчжэн-5» и транспортный корабль «Юаньван-21» были доставлены в провинцию Хайнань и перевезены мобильным транспортом на космодром Вэньчан для подготовки к запуску. Это важный шаг в рамках китайской лунной программы, которая нацелена на доставку зонда «Чанъэ-6» на Луну для сбора образцов грунта. Запуск запланирован на май 2024 года.

«Чанчжэн-5» является ракетой-носителем среднего класса, разработанной Китаем для запуска различных спутников и научных миссий в космос. Эта ракета-носитель была успешно использована для запуска нескольких спутников и межпланетных миссий, включая «Чанъэ-4», который стал первой китайской миссией, сумевшей доставлять образцы лунного грунта на Землю.

реклама

Транспортный корабль «Юаньван-21» служит для доставки экипажа и грузов на орбиту Земли и обратно. Он был разработан компанией «Оriental Space Propulsion» и является частью китайской лунной программы. Корабль оснащен солнечными батареями, системами жизнеобеспечения и другими устройствами, необходимыми для длительного пребывания в космосе.

Миссия «Чанъэ-6» станет еще одним шагом в развитии китайской космической программы и показательным примером сотрудничества между китайскими учеными и инженерами. В рамках этой миссии планируется доставка зонда на Луну, где он скажет образцы грунта и вернется на Землю с результатами исследования. Это будет первым китайским миSSION, отправляющим образцы лунного грунта обратно на Землю с помощью автономной технологии.

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» и транспортного корабля «Юаньван-21» на космодром Вэньчан показывает, что Китай продолжает усиливать свои космические способности и стремится стать ведущей державой в области космических исследований. Запуск запланирован на май 2024 года, и если все будет идти по плану, то Китай сможет достичь еще одного важного прорыва в области космических исследований и открыть новые горизонты для человечества в целом.

#луна #ракета-носитель #запуск #миссия #китайская лунная программа #чанъэ-6 #транспортный корабль #чанчжэн-5 #юаньван-21
+
Написать комментарий (0)
NASA модернизирует конструкцию мегаракеты SLS для будущих миссий Artemis
Первая японская частная ракета «Kairos» взорвалась через несколько секунд после старта
Правительство РФ одобрило соглашение с КНР о совместном создании лунной станции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай завершил строительство орбитальной станции
4
В Норвегии столкнулись с проблемами в ветроэнергетике
+
JEDEC смягчил требования к толщине корпуса HBM4 по запросу крупных производителей
+
Google Pixel 9 может получить новую функцию Adaptive Touch
1
Новая эра военного камуфляжа: "Калашников" переоснащает армию инновационным обмундированием
+
Forbes: Танки и артиллерия РФ являются настоящей угрозой для танков Abrams ВСУ
12
Новая модель смартфона Xiaomi 14 появилась на сайте BIS
+
Forbes: РФ задействовала новейший разведывательно-ударный контур и добивается быстрого поражения ВСУ
+
Россия начала производство собственных турбокомпрессоров
+
Китай строит первую в мире «суперплотину», вызывающую беспокойство Индии
1
В официальном блоге OpenAI «случайно» раскрыли информацию о GPT-4.5 Turbo
+
Китай разрабатывает гигантскую рельсотронную пушку для запуска гиперзвуковых самолетов в космос
1
Новый танк, под западным обозначением M-2020, начал поступать на вооружение Северной Кореи
1
Российский ВПК опережает Запад в производстве боеприпасов
+
В Европе резко снизилось промышленное производство
2
iPhone SE 4 может оказаться менее интересным по сравнению с флагманскими моделями iPhone
+
Honda и Nissan готовы совместно разрабатывать электромобили, чтобы выжить в условиях жёсткой конкуренции
+
Благодаря сертификации нового смартфона Realme C65 стали известны некоторые характеристики
+
YouTube анонсировал новый интерфейс своего приложения на телевизорах
+
Microsoft представила новый API Work Graphs для разработки игр
1

Популярные статьи

На фоне обвала рынка на $7 трлн Китай активно скупает золото, толкая цены к рекордным максимумам
8
Вспоминаем игру Colin McRae: Dirt 2
2
Стоит ли в 2024 году покупать Radeon RX 5700 XT, и на что способна старая видеокарта в разрешении 2К
26
5 способов с пользой использовать старый монитор от компьютера в 2024 году
9
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
31
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
10
Пакистан продемонстрировал боевые возможности БПЛА самолетного типа Shahpar II
1
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
11
Почему Шольц говорит "нет" отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину
9
Обзор игры Call of Duty WWII - И вновь продолжается бой
3

Сейчас обсуждают

win7821
00:29
старушку с халупой обслуживать будешь за еду?
Президент Латвии заявил, что Россия должна быть повержена и разрушена
win7821
00:27
Кому ты там нужен, недоумок
Президент Латвии заявил, что Россия должна быть повержена и разрушена
win7821
00:21
Хохлопрораганда :)))
Президент Латвии заявил, что Россия должна быть повержена и разрушена
win7821
00:19
Не ищи логики в писанине содомита
Президент Латвии заявил, что Россия должна быть повержена и разрушена
win7821
00:18
Раз он так уверенно пишет, что в Москве их много, то сам такой же видимо. Вот в Техас поедет а там ему суровые техасские рейнджеры по самые гланды ружье засунут :))) Для профилактики
Президент Латвии заявил, что Россия должна быть повержена и разрушена
Жора Петросян
00:17
Пацаны чел на сайте о компьютерах статью сделал ! Уже плюс )) Старые моники берут чисто для дискорда, вк, и так пообщаться, не понимаю тех, кто впахивает большую диагональ/делит экран - потом нужно вы...
5 способов с пользой использовать старый монитор от компьютера в 2024 году
АЕV
00:16
Ждите после этой клаунады очередные законы по затягиванию поясов народу... В общем типичный вертухай не более
Путин: Украина наносит удары по России, чтобы сорвать выборы
win7821
00:15
Да ты в теме, видимо, раз так уверенно про это пишешь:)))))))))))))))))
Президент Латвии заявил, что Россия должна быть повержена и разрушена
Asustek
00:12
Что за нейросеть писала новость ? "настольная память" Дифференциация и Влияние" Люди так не говорят.
Память Team Group T-CREATE EXPERT DDR5 получила награду 2024 German iF Design Award
Руслан Кадиров
23:55
beam по мне так интереснее чем skribble. у него своя фишка. А dryft да, хорош.
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем