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Россия отремонтирует более 1,1 тыс. км дорог к туристическим объектам к 2024 году
В рамках национального проекта "Туризм и отдых" к 2024 году в России планируется отремонтировать около 1,1 тыс. км дорог, ведущих к туристическим объектам. Это позволит улучшить транспортную доступность туристических мест, сократить время в пути и обеспечить комфортные условия для путешественников.

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В рамках национального проекта "Туризм и отдых" к 2024 году в России планируется отремонтировать около 1,1 тыс. км дорог, ведущих к туристическим объектам. Об этом сообщил пресс-службе министр транспорта РФ.

Национальный проект "Туризм и отдых" выступает одним из ключевых направлений развития экономики страны. Цель проекта - содействие развитию внутреннего и входящего туризма, повышение доступности туристических объектов, создание комфортных условий для отдыха и путешествий. В этом году бюджет проекта составит более 100 млрд рублей. В соответствии с планом ремонта дорог, предусмотренным нацпроектом, к 2024 году будет отремонтировано более 1,1 тыс. км дорог, ведущих к туристическим объектам. Это позволит улучшить транспортную доступность туристических мест, сократить время в пути и обеспечить комфортные условия для путешественников.

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В числе регионов, в которых будут проведены работы по ремонту дорог, называются Краснодарский край, Республика Крым, Алтайский край, Карелия, Мурманская область и другие. В частности, в Краснодарском крае планируется отремонтировать более 200 км дорог, ведущих к курортам Черноморского побережья.
В настоящее время ведутся работы по подготовке проектной документации и определению перечня дорог, подлежащих ремонту. В ближайшее время начнутся работы по ремонту дорог в рамках нацпроекта.
Министр транспорта отметил, что ремонт дорог, ведущих к туристическим объектам, является одним из ключевых направлений деятельности министерства. "Работа над этим вопросом будет продолжаться в течение всего периода реализации национального проекта "Туризм и отдых". Наша цель - создать комфортные условия для путешествий и отдыха граждан России и иностранных туристов", - заявил министр.


Национальный проект "Туризм и отдых" является одним из ключевых направлений развития экономики России. Благодаря реализации проекта планируется увеличить объем внутреннего туризма в два раза и довести его до уровня стран Группы восьми, а также увеличить долю туризма в ВВП страны до 5%.
В целом, отремонтированные дороги, ведущие к туристическим объектам, способствуют развитию туризма, увеличению количества туристов, повышению уровня обслуживания и созданию новых рабочих мест в регионах. Это, в свою очередь, приводит к росту экономики и улучшению качества жизни населения.

#россия #ремонт #туризм #дороги #национальный проект #путешественники. #транспортная доступность #туристические объекты
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