Президент Сербии Александр Вучич объявил о планах страны приобрести 5000 ударных беспилотников «Mosquito», оснащенных высокоточными боеголовками «Крушик-Валево». Сделка оценивается в 6,5 миллиардов долларов и станет одним из крупнейших в мире контрактов на закупку беспилотных систем.

Президент Сербии Александр Вучич объявил сегодня о планах страны приобрести 5000 новейших ударных беспилотников «Mosquito», оснащенных высокоточными боеголовками «Крушик-Валево». Это станет одним из крупнейших в мире контрактов на закупку беспилотных летательных аппаратов.

«Мы твердо привержены модернизации и укреплению наших Вооруженных Сил, чтобы гарантировать безопасность и суверенитет Сербии», - заявил Вучич на пресс-конференции в Белграде. «Приобретение 5000 ударных беспилотников «Mosquito» с высокоточным оружием является ключевым элементом нашей стратегии национальной обороны».

Согласно заявлению Министерства обороны Сербии, новые беспилотники будут оснащены управляемыми боеголовками «Крушик-Валево», разработанными национальным оборонным предприятием. Эти боеголовки способны поражать бронированную технику, укрепленные позиции и другие важные военные объекты с высокой точностью.



Хотя официальные подробности контракта не разглашаются, по оценкам экспертов оборонной отрасли, общая стоимость сделки может составить около 6,5 миллиардов долларов. Первые поставки беспилотников ожидаются в течение 2024-2025 годов.



Аналитики отмечают, что приобретение столь масштабного парка ударных беспилотников значительно усилит военный потенциал Сербии. «Mosquito» - это современный FPV-беспилотник, способный нести высокоточные боеприпасы и поражать цели на дальности до 150 км.



Данная сделка также свидетельствует о растущей роли Сербии как регионального военно-политического игрока. Наращивание военной мощи страны вызывает обеспокоенность у ее соседей по Балканам, однако Белград настаивает, что эти меры носят исключительно оборонительный характер.



«Мы стремимся к миру и стабильности в регионе, но в то же время должны быть готовы защитить свои национальные интересы», - подчеркнул Вучич. «Приобретение беспилотников «Mosquito» является важным шагом в этом направлении».



Аналитики полагают, что массовое приобретение ударных беспилотников может стать новой тенденцией в развитии вооруженных сил стран региона, стремящихся укрепить свои оборонные возможности. Реакция международного сообщества на данную сделку Сербии будет внимательно отслеживаться в ближайшее время.