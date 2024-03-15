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Ученые из Московского Физико-Технического института (МФТИ) представили миру сверхгибкую флешку, которая не только удивляет своей гибкостью и прочностью, но и способна безопасно интегрироваться с живыми тканями, открывая новые горизонты в медицине и электронике.
«Этот проект стал возможным благодаря мультидисциплинарному подходу, — делится ведущий исследователь проекта, — Мы сочетали знания из физики, химии, биологии и инженерии, чтобы создать продукт, который может радикально изменить представление о возможностях хранения и передачи данных.»
Ключевым компонентом новой флешки является инновационный биосовместимый материал, который не вызывает отторжения и способен взаимодействовать с живыми тканями, обеспечивая безопасное долгосрочное хранение информации внутри организма. Это открывает путь для разработки нового поколения медицинских устройств, способных мониторить состояние здоровья пациента в реальном времени и передавать собранные данные напрямую в медицинские центры для анализа.
Применение таких устройств сможет значительно повысить эффективность диагностики и лечения многих заболеваний, а также обеспечить постоянный мониторинг состояния здоровья людей, находящихся в группах риска. Кроме того, уникальные свойства новой флешки делают ее идеальным выбором для разработки следующего поколения носимой электроники, которая будет еще более интуитивно интегрироваться с пользователем, стирая границы между технологичным устройством и человеческим телом.
Разработка МФТИ открывает новые возможности не только в области медицины и носимой электроники, но и в любых других сферах.