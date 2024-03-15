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На Тайване подтвердили размещение американского спецназа "зеленые береты" на острове
Глава оборонного ведомства Тайваня, Цю Гочжэн, подтвердил размещение американских спецназовцев на Тайване для обучения местных военных. Этот шаг вызвал острую реакцию со стороны Китая, усилив напряженность в регионе.

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Глава Министерства обороны Тайваня Цю Гочжэн 14 марта 2024 года подтвердил, что на острове присутствуют военнослужащие специальных подразделений Вооруженных сил США, так называемые "зеленые береты", которые обучают тайваньских солдат.

"Да, это правда, что на Тайване находятся военнослужащие спецподразделений армии США. Они помогают в подготовке и обучении наших вооруженных сил", - заявил Цю Гочжэн на пресс-конференции в Минобороны.

Это первое официальное подтверждение присутствия американских военных на острове со стороны тайваньских властей. Ранее Пекин неоднократно обвинял Вашингтон в тайной военной поддержке Тайваня, но Тайбэй всегда опровергал эти заявления.

По словам главы оборонного ведомства, американские инструкторы обучают тайваньских солдат различным военным дисциплинам, включая тактику ведения боевых действий, обращение со стрелковым оружием и взрывчатыми веществами, а также оказание первой медицинской помощи.

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"Это важная и необходимая помощь, которую оказывают нам наши американские партнеры. В нынешней геополитической ситуации, когда Китай открыто угрожает применением силы, мы должны быть готовы дать достойный отпор агрессору", - подчеркнул Цю Гочжэн.

Он также отметил, что численность американских военнослужащих на Тайване "не превышает нескольких сотен человек" и их присутствие носит исключительно консультативный характер, без участия в боевых действиях.

Реакция Пекина

Заявление главы Минобороны Тайваня вызвало гневную реакцию в Китае. МИД КНР назвал это "грубым вмешательством во внутренние дела Китая" и потребовал незамедлительного вывода американских войск с острова.

"Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и любое иностранное военное присутствие на острове является прямым нарушением суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Мы решительно осуждаем данные действия США и Тайваня и требуем немедленного вывода американских войск", - говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

В Пекине также пригрозили "решительными и жесткими ответными мерами", если Вашингтон и Тайбэй не прекратят свои "провокационные действия".

Реакция Вашингтона

В Белом доме пока воздерживаются от официальных комментариев по поводу заявления главы Минобороны Тайваня. Однако источники в администрации президента США сообщают, что в Вашингтоне "весьма обеспокоены эскалацией напряженности в регионе".

#сша #китай #тайвань #геополитика #минобороны #международные отношения #военная помощь #спецназ
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