Государственное информационное агентство Северной Кореи, сообщило о проведении военных маневров под личным руководством Ким Чен Ына, который протестировал новейший танк, называемый "самым мощным в мире". Событие происходит на фоне совместных военных учений Южной Кореи и США "Щит свободы", подчеркивая напряженность между Севером и Югом Корейского полуострова.

В рамках демонстрации военного могущества и напряженности, которая продолжает нарастать на Корейском полуострове, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 14 марта 2024 года принял участие в военных маневрах, лично управляя новейшим танком, представленным Пхеньяном. Это событие вызвало широкий резонанс как внутри страны, так и за её пределами, особенно на фоне проведения совместных военных учений между Южной Кореей и Соединенными Штатами. Государственное информационное агентство Северной Кореи, опубликовало серию фотографий, на которых Ким Чен Ын не просто присутствует, но и активно участвует в маневрах, демонстрируя личный контроль над новейшими разработками военной техники страны. Танк, который Ким Чен Ын выбрал для демонстрации, был окрещен им как "самый мощный в мире" по ударной мощности и маневренности.

Это событие не случайно совпало с началом военных учений "Щит Свободы", проводимых совместно войсками Южной Кореи и Соединенных Штатов. Эксперты расценивают это как четкий сигнал Пхеньяну относительно своей готовности к любым вызовам, а также как элемент психологической войны, направленный на демонстрацию угрозы потенциального военного давления.



Высказывания Ким Чен Ына и демонстрация нового танка являются частью продолжающейся риторики властей Северной Кореи, направленной на укрепление внутриполитического положения руководства за счет военных достижений. Подобные события подчеркивают стратегическое направление Пхеньяна на усиление своего военного потенциала в контексте растущего международного давления и санкций.