13 марта на космодроме Сичан произошел инцидент, когда разгонный блок «Юаньчжэн-1S», не сумел доставить на орбиту два китайских научно-экспериментальных спутника. Этот инцидент поднимает вопросы о надежности текущих космических технологий и влиянии на будущие космические исследования и миссии.

13 марта 2024 года на космодроме Сичан, расположенном в провинции Сычуань в Китае, произошло событие, которое на время окутало научно-космическую общественность волнением и беспокойством. Восприятие космической отрасли как чего-то абсолютно достоверного и надежного внезапно было подорвано инцидентом с разгонным блоком «Юаньчжэн-1S», который стал причиной неудачного запуска двух научно-экспериментальных аппаратов DRO-A и DRO-B.

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2C», состоявшийся с третьего стартового комплекса этого крупнейшего китайского космодрома, изначально прошел без видимых отклонений. Миссия этих спутников была амбициозной – они должны были достигнуть орбиты вокруг Луны, что сулило бы большой научный прогресс в изучении нашего естественного спутника и возможно, даже в поиске там воды или других полезных ресурсов.

Однако, его разгонный блок, созданный для того чтобы дать последний, мощный толчок на пути к орбите, внезапно отказал. Этот технический сбой стал причиной того, что аппараты не достигли расчетной орбиты, и, как следствие, цели миссии были сорваны. Такой разворот событий представляет собой значительный удар по космической программе Китая, которая в последние годы демонстрирует значительные успехи и амбиции в освоении космоса.



Официальное заявление от Китайского космического агентства последовало лишь через 19 часов после старта, что вызвало ряд вопросов о прозрачности и открытости в сфере космических исследований в Китае. В сообщении, в конечном счете распространенном среди мировых СМИ и научных кругов, содержались скупые детали об аварии, подчеркнув необходимость дальнейших расследований и анализа для предотвращения подобных инцидентов в будущем.



Этот случай подчеркивает сложности и риски, связанные с космическими путешествиями, и напоминает о важности постоянного совершенствования технологий и процедур безопасности. Для Китая этот инцидент станет тестом на способность к анализу и корректировке своих космических программ, и, без сомнения, будет иметь долгосрочные последствия для планирования будущих миссий.



Мировое космическое сообщество с вниманием следит за развитием этой ситуации, осознавая, что каждый такой инцидент является ценным уроком в пути к освоению космоса. Предстоит лишь надеяться, что из этого опыта будут извлечены правильные выводы, и что будущие миссии будут проведены с еще большим вниманием к деталям и безопасности – ведь ставки в космической гонке и изучении космоса остаются высокими.