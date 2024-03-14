В японской префектуре Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,7, объявлено экстренное предупреждение о возможном цунами высотой до 3 метров. Жителей прибрежных районов призвали к эвакуации.

Жители японской префектуры Фукусима, все еще оправляющиеся от катастрофического землетрясения и цунами, вновь были встревожены сегодня утром мощными подземными толчками. Согласно данным Метеорологического агентства Японии, в 8:27 по местному времени в районе побережья Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла.

Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 60 километрах к востоку от города Фукусима на глубине около 50 километров. Первоначальный подземный удар был настолько силен, что жители префектуры ощутили интенсивные колебания в течение нескольких минут. В ряде городов и поселков наблюдались перебои с электроснабжением и мобильной связью.

Вскоре после землетрясения Метеорологическое агентство Японии выпустило экстренное предупреждение о возможном цунами, призвав жителей прибрежных районов немедленно эвакуироваться в безопасные места. Высота волн цунами может достигать 3 метров, предостерегли сейсмологи. Префектуральные власти оперативно развернули спасательные команды и приступили к эвакуации людей из опасных зон.



Пока не поступало сообщений о жертвах или крупном материальном ущербе в результате землетрясения. Однако это трагическое событие болезненно отозвалось в сердцах жителей Фукусимы, пережившей одно из самых разрушительных стихийных бедствий в истории Японии 11 лет назад.

реклама 11 марта 2011 года мощнейшее землетрясение магнитудой 9,0 вызвало гигантское цунами высотой до 40 метров, которое обрушилось на северо-восточное побережье страны. Огромные волны смыли целые города, унеся жизни более 18 тысяч человек. Катастрофа также привела к аварии на АЭС "Фукусима-1" с выбросом радиации.

Сейчас жители префектуры с тревогой ожидают новых сводок о последствиях нынешнего землетрясения и возможного цунами. Премьер-министр Японии Фумио Кисида уже заявил, что правительство приложит все усилия для обеспечения безопасности граждан и ликвидации последствий стихийного бедствия. Очевидно, для Фукусимы это новое испытание на прочность.