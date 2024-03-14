Президент России Владимир Путин заявил о необходимости приоритетного финансирования разработки ядерной энергетической установки для космических целей. В случае успешной реализации проекта, Россия сможет усилить свои позиции в глобальной космической гонке.

Президент России Владимир Путин 14 марта 2024 года, заявил о необходимости приоритетного финансирования проекта по созданию ядерной энергетической установки для космических целей. Данное заявление было сделано на одном из последних заседаний, связанных с развитием космической отрасли.

"Создание ядерной энергетической установки в космосе — это не просто новая глава в истории нашей космической индустрии, это вопрос национальной безопасности и нашего лидерства в космическом пространстве на глобальном уровне", - подчеркнул В. Путин.

В контексте этого заявления становится понятным, что Россия намерена усилить свои позиции в космической гонке, приняв во внимание активное развитие космических программ в других странах, в частности, в США и Китае.



Путин также отметил, что создание такого рода установки требует значительных инвестиций, но они оправдают себя в долгосрочной перспективе. "Мы должны обеспечить необходимое финансирование этого проекта. Это вопрос нашего стратегического развития и нашего статуса в мире", - добавил президент.



Ожидается, что при успешном создании ядерной энергетической установки, Россия сможет значительно расширить свои возможности в области исследования космоса, включая дальнейшие миссии на Луну и Марс.



Детали проекта, а также сроки его реализации пока не разглашаются, но уже сейчас эксперты считают это заявление ключевым моментом в развитии российской космической программы.