Во время третьего испытательного полета космического корабля Starship от SpaceX произошла потеря связи при входе в атмосферу Земли. Компания обещает провести всестороннее расследование происшествия.

Во время третьего испытательного полета новейшего космического корабля Starship от компании SpaceX, произошло серьезное инцидент. По информации, предоставленной пресс-службой SpaceX, связь с кораблем была потеряна в критический момент его возвращения в атмосферу Земли. Несмотря на предварительные успехи и высокие ожидания от испытаний, последние события бросают тень на будущее космических путешествий.

Испытательный полет Starship начался с взлета с космодрома компании в Техасе. Первые этапы миссии прошли без заметных неполадок, и корабль успешно достиг предполагаемой орбиты. Однако, уже подходя к завершающей стадии миссии, при попытке входа в атмосферу, контрольный пункт утратил связь с Starship. Команда на Земле предприняла неоднократные попытки восстановить коммуникацию, но все они оказались безуспешными.

По заявлению генерального директора SpaceX Илона Маска, "потеря связи с Starship представляет собой большой удар по нашим планам на будущее, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы будем тщательно анализировать полученные данные, чтобы выяснить причину произошедшего и предпринять все необходимые шаги для того, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем". Компания обещает провести полное расследование инцидента в сотрудничестве с федеральными агентствами.



Эксперты отмечают, что несмотря на произошедшее, проект Starship остается одним из самых амбициозных в истории космонавтики. Этот корабль представляет собой многоразовое космическое судно, способное доставлять грузы и экипаж на Международную космическую станцию, Луну, а в перспективе и на Марс.



Сообщество поддерживает команду SpaceX и выражает уверенность в том, что уроки, извлеченные из этой потери, станут основой для будущих успехов. Все взоры теперь обращены к следующим шагам компании по обеспечению безопасности и надежности своих космических миссий.