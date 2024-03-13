Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Cognition представила ИИ Devin способный самостоятельно изучать и работать с новыми технологиями ПО
Компания Cognition представила ИИ Devin, способный самостоятельно изучать новые технологии, работать с чужим кодом и создавать собственные ИИ-модели, открывая новые возможности для автоматизации разработки программного обеспечения.

реклама

Искусственный интеллект Devin, разработанный компанией Cognition, демонстрирует впечатляющие возможности самообучения и самостоятельной работы над программными проектами. Этот ИИ способен не только изучать новые технологии без посторонней помощи, но и эффективно работать с чужими репозиториями, исправляя в них ошибки и улучшая код.
Одной из ключевых особенностей Devin является его способность самостоятельно планировать и реализовывать проекты в сфере разработки программного обеспечения. ИИ принимает тысячи решений в процессе выполнения задач, опираясь на свои навыки рассуждения и анализа. Это позволяет ему адаптироваться к различным ситуациям и находить оптимальные решения проблем.
Помимо работы с существующим кодом, Devin также может самостоятельно создавать и совершенствовать собственные ИИ-модели. Он способен обучать их, улучшать их производительность и точность, что открывает новые возможности для автоматизации процесса разработки ИИ.

Разработчики Devin отмечают, что он постоянно учится на своих ошибках и совершенствует свои навыки. ИИ анализирует контекст и использует полученные знания для принятия более точных и эффективных решений в будущем. Это делает его незаменимым помощником в разработке программного обеспечения, способным справляться со сложными задачами и адаптироваться к меняющимся требованиям.

Эксперты в области искусственного интеллекта высоко оценивают потенциал Devin и считают, что он может стать значительным шагом вперед в автоматизации процесса разработки ПО. Способность ИИ самостоятельно изучать новые технологии, работать с чужим кодом и создавать собственные модели открывает новые горизонты для индустрии разработки программного обеспечения.

Компания Cognition планирует дальнейшее развитие и совершенствование Devin, расширяя его возможности и области применения. Ожидается, что этот ИИ станет ценным инструментом для разработчиков, позволяя им сосредоточиться на более творческих и стратегических аспектах своей работы, в то время как рутинные задачи будут выполняться автоматически.

#искусственный интеллект #ии #автоматизация #разработка по #devin #cognition #адаптивность #инновации в ит #исправление ошибок #оптимизация процессов #принятие решений #самообучение #создание ии-моделей
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинский нардеп Лапин назвал две основные причины поражения M142 HIMARS в Никаноровке
+
Сроки выхода HyperOS сдвигаются, а за 2 квартала 2024г всего 30 смартфонов Xiaomi получат новую ОС
9
Криптодобытчики переходят на новый универсальный тип майнинг-ригов
1
Топовая китайская видеокарта MTT S80 медленнее встроенной графики AMD
1
Проект российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В преобразуется в Ил-212
3
ChatGPT и ещё два умных алгоритма дали прогноз курса мемного токена Shiba Inu на конец 2024 года
+
Укрепление стратегического военного сотрудничества Индии и США
+
The Times: Власти Англии хотят досрочно освобождать преступников из-за нехватки мест в тюрьмах
+
Компания Baseus Technology представила новый ультратонкий пауэрбанк для ноутбуков Blade2
+
Новый метод 3D-печати позволяет создавать прочные детали в 5 раз быстрее
+
Видео: "Искандер-М" опять вывел из строя украинский HIMARS, превратив его в "решето"
1
Samsung может выпустить One UI 6.1 для серии Galaxy S23 уже в марте
+
Франция призывает арабские страны вернуть оружие и боеприпасы, купленные у Парижа
4
В Хабаровске построят самую длинную набережную Дальнего Востока
+
Samsung собирается выпустить 400 000 умных колец Galaxy Ring в 2024 году
+
Представлена среда выполнения JavaScript-кода WinterJS 1.0 — самая быстрая на рынке, как утверждают её создатели
1
Стоимость производства полупроводников вырастет из-за повышения цен на электроэнергию в Тайване
2
Барнаултрансмаш наращивает мощности: новые двигатели для БМП укрепляют обороноспособность
+
В России начнут собирать современную версию знаменитой «Буханки» – электрокар Sova 25
2
Microsoft прекратит поддержку Windows 10 21H2 в июне
+

Популярные статьи

Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
24
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
11
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
34
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
21
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
2
Субъективно-пространные рассуждения на фоне просмотра фильма "Дюна: часть вторая"
7
Собираем самый дешёвый ПК из магазина за 7000 рублей
17
ТОП-5 игровых QuadHD мониторов стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
11
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
81
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
13

Сейчас обсуждают

Антон Тутынин
23:36
Пойду намайню до зарплаты...
MetaMask и Mastercard запускают совместную криптовалютную карту
Антон Тутынин
23:32
"Согласно задумке, на захваченном судне находились заложники, требовавшие освобождения, хотя их присутствие также было частью учебного сценария"😳😳😳 Как это развидеть?
Грузинские военные успешно провели учебную операцию по аресту корабля контрабандистов в Черном море
Рома Сафин
23:28
Реально пилят бабло на оборонке только в США, а в РФ чего пилить на ней? Свои рубли нарисованные, которые никому кроме как в РФ не нужны? Что касается линий, то да, есть такое, но это извините полити...
Путин назвал условия, при которых Россия применит ядерное оружие
Boris Kopyltsov
23:24
Последний раз я пытался пройти ММОРПГ
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
Олесь Кука
23:17
"..Да, сегодняшняя сборка представляет собой ПК на FM2+ сокете. Причем это не простая материнская плата, а с встроенным четырёхъядерным процессором...A8-4500M" Чивоооо? Автор в курсе, что A8-4500M это...
Собираем самый дешёвый ПК из магазина за 7000 рублей
Eppius
23:06
ну так осенью 5090 ждут
Видеокарты RTX 40 SUPER подешевели ниже MSRP в Германии
Евгений Серебряков
22:56
Ты конченный мудак. Убей сибя.
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
Тарас Заболотский
22:54
23 деуабря получил гиперось на 12Т. Работает нормально. Ну есть некоторые улучшалки, но особой разницы с мяуай нет
Сроки выхода HyperOS сдвигаются, а за 2 квартала 2024г всего 30 смартфонов Xiaomi получат новую ОС
Роман Ааа
22:44
Контурная карта не соответствует действительности. Не отображены регионы входящие в РФ.
15 марта лидеры Франции, Германии и Польши встретятся в Берлине, чтобы обсудить кризис на Украине
Mr.Vadson
22:35
на моей памяти первая экранизация одной из моих любимых книг, которая лично мне по душе, а их было до Вильнева несметное число(шучу, вроде всего 4). Возможно, технологии кино должны были "дозреть", чт...
Субъективно-пространные рассуждения на фоне просмотра фильма "Дюна: часть вторая"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем