Группа компаний «Солар» (Россия) и Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь заключили соглашение об обмене информацией и опытом для противодействия киберугрозам. Партнерство призвано укрепить кибербезопасность и киберустойчивость двух стран.

Группа компаний «Солар», ведущий российский разработчик продуктов и сервисов для обеспечения кибербезопасности, и Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия киберугрозам. Документ предусматривает обмен информацией об актуальных угрозах, опытом реагирования на инциденты, а также совместную работу над повышением уровня защищенности информационных систем и ресурсов двух стран.

Фото: Генеральный директор ГК «Солар» Игорь Ляпунов и начальник ОАЦ Андрей Павлюченко. Подписание соглашения состоялось в рамках международного форума по кибербезопасности, прошедшего на этой неделе в Минске. Свои подписи под документом поставили генеральный директор ГК «Солар» Игорь Ляпунов и начальник ОАЦ Андрей Павлюченко.

«Киберугрозы не имеют границ, поэтому эффективно противостоять им можно только объединив усилия на международном уровне, - отметил Игорь Ляпунов. – Мы рады возможности поделиться своей экспертизой с белорусскими коллегами и перенять их ценный опыт. Уверен, что наше сотрудничество послужит укреплению кибербезопасности и России, и Беларуси».



В свою очередь Андрей Павлюченко подчеркнул важность международной кооперации в борьбе с киберпреступностью. «Ни одно государство сегодня не может в одиночку справиться с вызовами, которые несут современные информационные технологии. Обмен данными, знаниями, компетенциями критически важен для обеспечения кибербезопасности. Рассчитываем, что сотрудничество с «Солар» выведет наши возможности по защите цифрового суверенитета Беларуси на новый уровень», - сказал он.



Ожидается, что в рамках соглашения специалисты ГК «Солар» и ОАЦ будут на регулярной основе проводить совместные киберучения, делиться аналитическими отчетами об угрозах и индикаторах компрометации, вырабатывать общие подходы к анализу инцидентов и реагированию на них. Стороны также планируют приглашать экспертов друг друга на профильные мероприятия и образовательные программы.



По оценкам экспертов, партнерство двух ведущих центров компетенций России и Беларуси в области кибербезопасности будет способствовать укреплению цифровой защищенности и киберустойчивости двух стран, а также послужит примером эффективного международного взаимодействия в противодействии общим угрозам в киберпространстве.