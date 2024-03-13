Военно-воздушные силы Тайваня объявили о проведении крупных учений вблизи "срединной линии" в Тайваньском проливе, в ходе которых будут имитироваться воздушные бои с китайскими истребителями и удары по кораблям ВМС НОАК.

Военно-воздушные силы Тайваня 13 марта 2024 года объявили о проведении серии крупномасштабных учений, в ходе которых будут имитироваться воздушные бои с китайскими истребителями и нанесение ударов по кораблям ВМС НОАК в случае нарушения ими воздушного и морского пространства острова.

Фото: ВикипедияСогласно заявлению Министерства национальной обороны Тайваня, учения пройдут в несколько этапов с 1 по 3 апреля, с 8 по 12 апреля, с 15 по 22 апреля, 26 апреля и с 29 по 30 апреля. Значительная часть маневров развернется в непосредственной близости от так называемой "срединной линии" в Тайваньском проливе - неофициальной морской границы, разделяющей Тайвань и материковый Китай.

"Эти учения имеют крайне важное значение для поддержания боеготовности наших военно-воздушных сил и демонстрации решимости защищать суверенитет и территориальную целостность Тайваня", - подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства полковник Ло Шуань-хэ в ходе пресс-брифинга.



По его словам, во время маневров будут задействованы истребители, бомбардировщики и другие боевые самолеты тайваньских ВВС. Они отработают ведение воздушных боев, нанесение ударов по наземным и морским целям, а также перехват вражеских самолетов, вторгшихся в воздушное пространство острова.



Учения проводятся на фоне нарастающей напряженности в отношениях между Тайванем и Китаем, который считает остров своей неотъемлемой территорией. За последние месяцы китайские военные самолеты неоднократно пересекали "срединную линию", провоцируя ответные действия тайваньских ВВС.



Эксперты расценивают предстоящие маневры как серьезное предупреждение в адрес Пекина и демонстрацию готовности Тайваня дать отпор в случае возможной агрессии со стороны КНР.



"Подобные учения призваны продемонстрировать, что тайваньская армия способна защитить остров в случае прямого вторжения или попыток Китая установить блокаду", - отметил в комментарии для СМИ известный военный аналитик Цзян Цзинфу.



Между тем, официальный Пекин пока не дал официального ответа на объявление об учениях. Китайские власти традиционно рассматривают любые подобные маневры в качестве "провокационных действий, подрывающих суверенитет и территориальную целостность КНР".