Французская оборонная компания Naval Group выиграла контракт на разработку национальной системы боевого управления для Военно-Морских Сил Объединенных Арабских Эмиратов. Проект направлен на усиление оборонного потенциала ОАЭ и обеспечит передачу технологий и подготовку местных кадров.

В рамках укрепления обороноспособности и модернизации военно-морского флота Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), французская компания Naval Group получила контракт на разработку и внедрение передовой национальной системы боевого управления для ВМС страны.

Фото: Naval Group В соответствии с контрактом, сумма и сроки реализации которого пока не разглашаются, Naval Group предоставит комплексные решения, включающие последние достижения в области морского вооружения, систем связи и информационной безопасности. Проект предусматривает создание интегрированной системы, которая позволит оперативно обмениваться информацией между различными подразделениями ВМС ОАЭ, обеспечивая высокую степень синхронизации действий и эффективного реагирования на угрозы в море.

«Мы гордимся тем, что были выбраны для работы с Военно-Морскими Силами ОАЭ, и это свидетельствует о доверии, которое Naval Group смогла заслужить на международном уровне благодаря своему опыту и инновационным технологиям,» - заявил представитель компании.

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Сотрудничество с французским кораблестроительным гигантом будет способствовать технологическому суверенитету ОАЭ и развитию собственной оборонной промышленности. В рамках данной договоренности, также ожидается передача технологий и обучение местных специалистов, что укрепит стратегические позиции страны в регионе.



Интеграция системы боевого управления от Naval Group позволит ВМС ОАЭ усилить контроль над своими морскими границами и повысить эффективность выполнения широкого спектра задач, от антитеррористических операций до защиты морских коммуникаций и гарантирования безопасности стратегически важных морских путей.

