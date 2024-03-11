Германо-французская РЛС контрбатарейной борьбы COBRA получила обновленное программное обеспечение, повышающее точность и скорость обнаружения позиций противника. Успешные испытания новой версии ПО прошли в Германии с 4 по 7 марта.

Германо-французская программа по разработке радиолокационной станции (РЛС) контрбатарейной борьбы COBRA (Counter Battery Radar) достигла значительного прогресса. Европейское агентство по сотрудничеству в области вооружений OCCAR сообщило, что его программный отдел COBRA совместно с компанией Elektroniksystem und Logistik GmbH (ESG) успешно подготовили новую версию программного обеспечения Data System Software (DS SW) для этой передовой системы.

Фото: Радар артиллерийского наблюдения COBRA вооруженных сил Германии Модернизированное программное обеспечение призвано существенно повысить эффективность обнаружения и точность определения местоположения вражеских артиллерийских позиций. Благодаря тесному сотрудничеству с вооруженными силами Германии, новая версия ПО прошла серию испытаний с 4 по 7 марта на двух немецких системах COBRA, расположенных в Путлосе и Тодендорфе. Эти тесты ознаменовали завершение квалификации программного обеспечения, подтвердив его готовность к развертыванию в боевых условиях.

РЛС COBRA, разработанная совместными усилиями Германии и Франции, является ключевым элементом современной системы контрбатарейной борьбы. Она способна с высокой точностью обнаруживать и отслеживать траектории снарядов противника, что позволяет оперативно определять местоположение вражеских артиллерийских позиций и наносить по ним ответные удары. Благодаря своим передовым характеристикам, COBRA уже доказала свою эффективность в ряде военных конфликтов.



Дальнейшая модернизация программного обеспечения COBRA является важным шагом в повышении боевых возможностей этой системы. Обновленное ПО позволит более эффективно обрабатывать данные, полученные радаром, и обеспечит более высокую точность и скорость обнаружения целей. Это, в свою очередь, даст возможность артиллерийским подразделениям оперативно реагировать на угрозы и наносить превентивные удары по позициям противника.

