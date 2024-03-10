Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили вопросы Ближнего Востока и Сирии
Госсекретарь США провел переговоры с главой Министерства иностранных дел Турции, обсудив вопросы, касающиеся Ближнего Востока и конфликта в Сирии. Обе стороны подтвердили свою приверженность поиску дипломатического решения кризиса и выразили надежду на продолжение конструктивного диалога.

реклама

Госсекретарь США провел важные переговоры с главой Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан. Обсуждение, которое состоялось в Вашингтоне, было посвящено вопросам Ближнего Востока и конфликта в Сирии.
Фото: Госсекретарь США Энтони БлинкенСогласно официальному заявлению, обе стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая продолжающиеся военные действия в Сирии, где Соединенные Штаты и Турция имеют важные интересы.
США и Турция давно разделяют разногласия относительно вопросов в Сирии, включая роль турецких военных и вопросы курдского вопроса. Обе стороны подтвердили свою приверженность поиску дипломатического решения для урегулирования сирийского кризиса и подчеркнули необходимость соблюдения международного гуманитарного права.

Госсекретарь США также выразил волнение по поводу противозаконного задержания некоторых граждан США в Турции и призвал к их незамедлительному освобождению. В то же время, глава МИД Турции подтвердил, что Турция готова сотрудничать с США на международной арене, чтобы бороться с глобальными угрозами и поддерживать мир и стабильность в регионе.

Эта встреча была важным шагом в укреплении двусторонних отношений между США и Турцией. Обе стороны отметили, что они надеются на продолжение конструктивного диалога в ближайшем будущем.

#сша #турция #ближний восток #сирия #дипломатия #международные отношения #гуманитарная помощь #прекращение огня
+
Написать комментарий (0)
Орбан: Возвращение Трампа в Белый дом уладит все вопросы между Украиной и Россией
The Telegraph: Дипломаты НАТО призвали Европу готовиться к выходу США из альянса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ начали применять новейшие разновидности бомб-планеров с мотором и повышенной обтекаемостью
3
Россия и Китай подтверждают, что планы строительства ядерного реактора на Луне «почти готовы»
2
ОТРК "Искандер-М" подкараулил мобильную установку ЗРК "Патриот" и поразил её высокоточным прилетом
30
Искусственный интеллект поможет EA улучшить монетизацию игр
2
Спецслужбы Литвы: ВС РФ способны вести активные боевые действия еще минимум 2 года
1
Приложение Google Телефон теперь показывает звонки WhatsApp и ярлык видеозвонков
+
Финляндии нанесен экономический ущерб фанерой из России
1
Тест на пуленепробиваемость Cybertruck закончился неожиданными результатами
5
В Ростове-на-Дону запустили крупнейший завод по производству тракторов и строительной техники
5
New Regency Pictures снимет фильм по Watch Dogs
+
США вводят санкции против китайского производителя микросхем памяти
4
Компания Blizzard объявила о расширении поддержки валют в своей платформе Battle.net
1
На Камчатке отрасли региона испытывают кадровый голод и предлагают высокие зарплаты специалистам
3
Samsung Galaxy A52 получает обновление Android 14 с One UI 6.0
+
Польша масштабно закупает военную технику, планируется более 150 контрактов на поставку вооружения
1
Представители Marvel заявили, что Говард утка сражался с Таносом в финальной битве на Земле
3
БПЛА "Партизан" обретает "сердце" российского производства
+
Международный Паралимпийский комитет озвучил условия, на которых российских атлетов допустят на игры
1
В России намерены построить новый завод частотных преобразователей
+
В Китае построят подводный тоннель протяжённостью более 16 км
1

Популярные статьи

Выбираем лучшие видеокарты NVIDIA и AMD для требовательных игр на высоких настройках в разрешении 2К
54
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
189
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
15
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
7
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
12
«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
4
Обзор The Walking Dead: Destinies
2
США давят на союзников, призывая ограничить поставки чипов в Китай
2

Сейчас обсуждают

DonCarleone
11:16
ну всё поигрались и хватит, теперь каждый сам за себя))))) а сша как всегда далеко за лужей отсидется хотят, продавая своё оружие и набивая свой карман.
The Telegraph: Дипломаты НАТО призвали Европу готовиться к выходу США из альянса
Арбуз
11:15
У тебя даже не 10-бит матрица, а как у нищеты, позорник нищий.
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
Данил Васин
11:14
я хирург, лечил парней прибывших из СВО, так вот с их слов, там и европейцы и азиаты наемниками за ВСУ воюют уже второй год, больше конечно всего конечно поляков. И в плен брали, и убитыми всяких виде...
Politico: Франция создаёт с Прибалтикой «альянс» стран, готовых отправить войска на Украину
Шакро Старый
11:13
и вот этого дерма надо покупать 4090 ?
Обзор The Walking Dead: Destinies
Арбуз
11:10
Мусор вымети из корпуса, может и снизится температура
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
ЧatoБoт
11:09
"...В США предложили поставить ультиматум НАТО из-за Украины. США следует выйти из НАТО в случае ввода войск альянса на Украину. Такое решение предложил сенатор от штата Юта Майк Ли в статье для The A...
Politico: Франция создаёт с Прибалтикой «альянс» стран, готовых отправить войска на Украину
KillerOK
11:08
Наверное?:)) Очевидный факт!
Орбан: Возвращение Трампа в Белый дом уладит все вопросы между Украиной и Россией
Арбуз
11:06
Че у тебя там Пенталгин валяется, голова с будуна болит и блевотина в тарелке.
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
Михаил Авраменко
11:04
А куда они бегут-то? В ЛГБТ-семью, которой командуют иноземцы из-за океана?
Армения рассматривает возможность по вступлению в Европейский союз
Шакро Старый
10:53
Россия и Китай планируют построить АЭС на Луне. А США даже не были на Луне и гипероужия у них нет.
Россия и Китай планируют построить АЭС на Луне
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем