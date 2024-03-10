Госсекретарь США провел переговоры с главой Министерства иностранных дел Турции, обсудив вопросы, касающиеся Ближнего Востока и конфликта в Сирии. Обе стороны подтвердили свою приверженность поиску дипломатического решения кризиса и выразили надежду на продолжение конструктивного диалога.

Госсекретарь США провел важные переговоры с главой Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан. Обсуждение, которое состоялось в Вашингтоне, было посвящено вопросам Ближнего Востока и конфликта в Сирии.

Фото: Госсекретарь США Энтони БлинкенСогласно официальному заявлению, обе стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая продолжающиеся военные действия в Сирии, где Соединенные Штаты и Турция имеют важные интересы.

США и Турция давно разделяют разногласия относительно вопросов в Сирии, включая роль турецких военных и вопросы курдского вопроса. Обе стороны подтвердили свою приверженность поиску дипломатического решения для урегулирования сирийского кризиса и подчеркнули необходимость соблюдения международного гуманитарного права.



Госсекретарь США также выразил волнение по поводу противозаконного задержания некоторых граждан США в Турции и призвал к их незамедлительному освобождению. В то же время, глава МИД Турции подтвердил, что Турция готова сотрудничать с США на международной арене, чтобы бороться с глобальными угрозами и поддерживать мир и стабильность в регионе.



Эта встреча была важным шагом в укреплении двусторонних отношений между США и Турцией. Обе стороны отметили, что они надеются на продолжение конструктивного диалога в ближайшем будущем.