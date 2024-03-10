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Госсекретарь США провел важные переговоры с главой Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан. Обсуждение, которое состоялось в Вашингтоне, было посвящено вопросам Ближнего Востока и конфликта в Сирии.
Согласно официальному заявлению, обе стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая продолжающиеся военные действия в Сирии, где Соединенные Штаты и Турция имеют важные интересы.
США и Турция давно разделяют разногласия относительно вопросов в Сирии, включая роль турецких военных и вопросы курдского вопроса. Обе стороны подтвердили свою приверженность поиску дипломатического решения для урегулирования сирийского кризиса и подчеркнули необходимость соблюдения международного гуманитарного права.
Госсекретарь США также выразил волнение по поводу противозаконного задержания некоторых граждан США в Турции и призвал к их незамедлительному освобождению. В то же время, глава МИД Турции подтвердил, что Турция готова сотрудничать с США на международной арене, чтобы бороться с глобальными угрозами и поддерживать мир и стабильность в регионе.
Эта встреча была важным шагом в укреплении двусторонних отношений между США и Турцией. Обе стороны отметили, что они надеются на продолжение конструктивного диалога в ближайшем будущем.