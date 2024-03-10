Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Масштабные военно-морские учения "Baltic Shield 2024" соберут в Литве 10 тысяч моряков из 16 стран
В июне 2024 года Литва станет центром внимания мирового сообщества, когда около 10 тысяч военных моряков из 16 стран примут участие в масштабных учениях ВМС НАТО. Учения будут проводиться в течение двух недель и затронут практически все аспекты военно-морской деятельности.

реклама

В июне 2024 года Литва станет центром внимания мирового сообщества, когда около 10 тысяч военных моряков из 16 стран прибудут в страну для участия в масштабных учениях военно-морских сил (ВМС). Эти учения, которые пройдут под эгидой НАТО, станут одними из крупнейших в регионе Балтийского моря за последние годы.
Фото: ВикипедияУчения пройдут в течение двух недель и затронут практически все аспекты военно-морской деятельности. В них будут задействованы корабли, подводные лодки, самолеты и вертолеты, а также специальные подразделения морской пехоты. По словам организаторов, основной целью учений будет отработка взаимодействия между военно-морскими силами стран-участниц НАТО и совершенствование навыков ведения боевых действий в условиях современной морской среды.
В учениях примут участие военные моряки из стран Балтии, Польши, Германии, США, Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Дании, Канады, Турции, Греции, Испании и Португалии. Это будет не только отличная возможность для обмена опытом и знаниями между военными моряками разных стран, но и важный шаг в укреплении единства и сотрудничества внутри альянса.

Мероприятие также станет важным испытанием для Литвы как страны-хозяйки. Правительство Литвы уже начало подготовку к учениям, в частности, занялось модернизацией инфраструктуры портов и аэродромов, а также обеспечением безопасности и комфорта для участников учений.

Ожидается, что учения станут важным событием не только для военных кругов, но и для всего региона Балтийского моря. Они продемонстрируют готовность стран-участниц НАТО защищать свои интересы и безопасность в любых условиях, а также укрепят доверие и сотрудничество между странами-партнерами. Кроме того, учения станут хорошей возможностью для жителей Литвы и всего региона увидеть в действии современную военно-морскую технику и познакомиться с традициями и культурой военно-морских сил разных стран.

В целом, масштабные учения военно-морских сил, которые состоится в Литве в июне 2024 года, станут важным событием для всего мирового сообщества и продемонстрируют единство и мощь НАТО. Они станут еще одним шагом к укреплению безопасности и стабильности в регионе Балтийского моря и за его пределами.

#нато #безопасность #литва #учения #вмс #балтийское море #военные моряки #сотрудничество.
+
Написать комментарий (0)
Эстония усиливает меры безопасности
Индия проведет испытание баллистической ракеты «Агни» на расчетную дальность до 3550 км
Франция вкладывает 2 млрд евро в развитие искусственного интеллекта для укрепления вооруженных сил
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ начали применять новейшие разновидности бомб-планеров с мотором и повышенной обтекаемостью
2
В США заявляют, что в создании смартфона Huawei Mate 60 Pro использовались американские технологии
3
Искусственный интеллект поможет EA улучшить монетизацию игр
1
Спецслужбы Литвы: ВС РФ способны вести активные боевые действия еще минимум 2 года
1
В Ростове-на-Дону запустили крупнейший завод по производству тракторов и строительной техники
5
Тест на пуленепробиваемость Cybertruck закончился неожиданными результатами
2
Приложение Google Телефон теперь показывает звонки WhatsApp и ярлык видеозвонков
+
Польша масштабно закупает военную технику, планируется более 150 контрактов на поставку вооружения
1
Макрон назвал условие, при котором Франция введёт войска на Украину
9
Россия и Китай подтверждают, что планы строительства ядерного реактора на Луне «почти готовы»
1
ОТРК "Искандер-М" подкараулил мобильную установку ЗРК "Патриот" и поразил её высокоточным прилетом
27
США вводят санкции против китайского производителя микросхем памяти
3
На Камчатке отрасли региона испытывают кадровый голод и предлагают высокие зарплаты специалистам
3
Samsung Galaxy A52 получает обновление Android 14 с One UI 6.0
+
Сертификация подтверждает, что Poco F5 Pro представляет собой переименованный Redmi K60
1
В России намерены построить новый завод частотных преобразователей
+
Международный Паралимпийский комитет озвучил условия, на которых российских атлетов допустят на игры
1
Компания Synology представила новое дополнение к своей линейке продуктов - BeeStation
+
WSJ: Поспешное строительство линий обороны ВСУ знаменует новую фазу спецоперации России
+
Оверклокер скальпировал Core i9-14900KS с заменой жидкого металла – камень горячий с TDP выше 400 Вт
3

Популярные статьи

Выбираем лучшие видеокарты NVIDIA и AMD для требовательных игр на высоких настройках в разрешении 2К
51
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
185
Краткое тестирование SSD накопителя Digma Run Y2 (SATA, 128 Гб)
37
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
12
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
7
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
11
США давят на союзников, призывая ограничить поставки чипов в Китай
2
Обзор The Walking Dead: Destinies
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Дубовик
05:21
Автор, а ты хотел защиту от пуль как у броневика?
"Алмаз-Антей" успешно реализует гособоронзаказ на обновление систем ПВО
Борис Игнашин
04:59
Ну так от 223 и Баррета 0.5 не всякий БТР спасает
"Алмаз-Антей" успешно реализует гособоронзаказ на обновление систем ПВО
Владимир
04:48
Творческим работникам не хватает образования, почему их не гонят взашей, непонятно. Это в наших СМИ повсеместно наблюдается, неграмотность, бездарность и словоблудие.
Российские учёные разработали альтернативу ГЛОНАСС и GPS для беспилотных аппаратов
Alex Z
04:42
старик бидон УХОДИ
В США заявляют, что в создании смартфона Huawei Mate 60 Pro использовались американские технологии
Алексей Каенба
04:28
У него буст 4,4 Ггц, это никуда не годится.
Ryzen 7 5800X3D vs Ryzen 5 5600X3D – как сэкономить $100 без потери производительности в играх
АЕV
03:34
Воу воу воу, ну по тебе и не скажешь что ты прокремлевский бот, хотя кого я обманываю)))
Трамп заявил, что конфликт на Украине начался из-за неуважения Путина к Байдену
ExtenZ
03:15
Paragon Migrate OS to SSD™ 4.0 5 год, винда10 переехала 8-9 раз. там можно выбрать папки для перезда на ссд или хдд(бэкап)
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
Вадим Андриевский
02:53
Если электрика оплачена - значит это принесло профит.
Аналитик: если история повторится, в апреле биткоин вырастет до 138 тыс. долларов
daem0ns
02:46
бандера, ты почему лекарство не принимаешь??? Радиоактивный пепел с твоего пердака загрязняет окружающию среду! срочно тушить!!
Трамп заявил, что конфликт на Украине начался из-за неуважения Путина к Байдену
УдалЁн
02:44
Спасибо, не учёл эти моменты
Инсайдеры прогнозируют первому поколению GDDR7 видеокарт чипы по 2 ГБ, а далее появятся чипы по 3 ГБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем