В июне 2024 года Литва станет центром внимания мирового сообщества, когда около 10 тысяч военных моряков из 16 стран примут участие в масштабных учениях ВМС НАТО. Учения будут проводиться в течение двух недель и затронут практически все аспекты военно-морской деятельности.

В июне 2024 года Литва станет центром внимания мирового сообщества, когда около 10 тысяч военных моряков из 16 стран прибудут в страну для участия в масштабных учениях военно-морских сил (ВМС). Эти учения, которые пройдут под эгидой НАТО, станут одними из крупнейших в регионе Балтийского моря за последние годы.

Фото: ВикипедияУчения пройдут в течение двух недель и затронут практически все аспекты военно-морской деятельности. В них будут задействованы корабли, подводные лодки, самолеты и вертолеты, а также специальные подразделения морской пехоты. По словам организаторов, основной целью учений будет отработка взаимодействия между военно-морскими силами стран-участниц НАТО и совершенствование навыков ведения боевых действий в условиях современной морской среды.

В учениях примут участие военные моряки из стран Балтии, Польши, Германии, США, Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Дании, Канады, Турции, Греции, Испании и Португалии. Это будет не только отличная возможность для обмена опытом и знаниями между военными моряками разных стран, но и важный шаг в укреплении единства и сотрудничества внутри альянса.



Мероприятие также станет важным испытанием для Литвы как страны-хозяйки. Правительство Литвы уже начало подготовку к учениям, в частности, занялось модернизацией инфраструктуры портов и аэродромов, а также обеспечением безопасности и комфорта для участников учений.



Ожидается, что учения станут важным событием не только для военных кругов, но и для всего региона Балтийского моря. Они продемонстрируют готовность стран-участниц НАТО защищать свои интересы и безопасность в любых условиях, а также укрепят доверие и сотрудничество между странами-партнерами. Кроме того, учения станут хорошей возможностью для жителей Литвы и всего региона увидеть в действии современную военно-морскую технику и познакомиться с традициями и культурой военно-морских сил разных стран.



В целом, масштабные учения военно-морских сил, которые состоится в Литве в июне 2024 года, станут важным событием для всего мирового сообщества и продемонстрируют единство и мощь НАТО. Они станут еще одним шагом к укреплению безопасности и стабильности в регионе Балтийского моря и за его пределами.