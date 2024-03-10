Тайваньский институт науки и технологий Чжуншань совместно с Национальным арсеналом разрабатывают лазерное оружие мощностью 50 киловатт для установки на бронемашину CM-32 Clouded Leopard. Новое оружие будет иметь возможность уничтожать ракеты и беспилотники на расстоянии до нескольких километров.

Тайваньский институт науки и технологий Чжуншань в сотрудничестве с тайваньской компанией по оборонной промышленности, Национальным арсеналом, разрабатывает лазерное оружие мощностью 50 киловатт для защиты от ракет и беспилотников противника. Лазерное оружие, которое может стать революционным новшеством в области обороны Тайваня, будет установлено на бронемашину CM-32 Clouded Leopard.

Фото: ВикипедияЦелью разработки лазерного оружия является улучшение способности Тайваня защищаться от угроз со стороны Китая, который продолжает усиливать свою военную мощь. Лазерное оружие будет иметь возможность уничтожать ракеты и беспилотники на расстоянии до нескольких километров, предоставляя тем самым Тайваню более эффективный и точный способ защиты от воздушных угроз.

Бронемашина CM-32 Clouded Leopard была выбрана в качестве платформы для установки лазерного оружия из-за её мобильности и защищенности. Эта бронемашина была разработана Национальным арсеналом и в настоящее время используется Вооруженными силами Тайваня. Она оснащена современным вооружением и оборудованием, включая дистанционно управляемую башню с пулеметом.



Разработка лазерного оружия началась в 2020 году, и сотрудничество между Институтом науки и технологий Чжуншань и Национальным арсеналом продолжается с целью создания полноценного прототипа к концу 2023 года. После завершения разработки прототип будет проходить испытания и демонстрацию, прежде чем перейти к серийному производству.



Лазерное оружие, разрабатываемое Институтом науки и технологий Чжуншань, является первым такого рода оружием, разработанным в Тайване. Оно может стать ключевым элементом обороны Тайваня в будущем, обеспечивая эффективную защиту от воздушных угроз. Кроме того, разработка лазерного оружия может способствовать развитию оборонной промышленности Тайваня и укреплению его позиций в области обороны.



В целом, разработка лазерного оружия мощностью 50 киловатт для установки на бронемашину CM-32 Clouded Leopard является значительным шагом вперед для Тайваня в области обороны. Это может стать революционным новшеством в защите от ракет и беспилотников, обеспечивая Тайваню более эффективный и точный способ защиты от воздушных угроз.