Северная Корея провела масштабные артиллерийские учения под руководством Ким Чен Ына, проверив боеготовность и точность стрельбы из дальнобойных орудий, способных поражать Сеул и американские базы в регионе. Учения прошли на фоне обострения напряженности на Корейском полуострове после совместных военных маневров США и Южной Кореи.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично присутствовал на масштабных артиллерийских учениях, которые прошли в 8 марта с.г. на одном из приграничных островов в Желтом море.

Фото: kcna Целью учений было проверить боеспособность и точность стрельбы из дальнобойных орудий. Ким Чен Ын высоко оценил результаты учений и выразил свою благодарность военным за их верность и мастерство.



Учения Северной Кореи состоялись в условиях роста напряженности на Корейском полуострове после начала совместных военных учений США и Южной Кореи в начале марта. Пхеньян решительно осудил эти учения, считая их "провокацией" и "подготовкой к войне". Северная Корея также отказалась от переговоров с Вашингтоном по ядерной проблематике, требуя отмены санкций и признания своего суверенитета.



США и Южная Корея выразили свою серьезную озабоченность по поводу учений Северной Кореи и призвали Пхеньян соблюдать резолюции Совета безопасности ООН, запрещающие ему проводить ядерные испытания и испытания баллистических ракет. Они также подчеркнули свою готовность к обороне и сотрудничеству во имя мира и стабильности на Корейском полуострове.