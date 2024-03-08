Американская компания Slingshot Aerospace, специализирующаяся на координации и анализе космического трафика, объявила о создании новой базы в Великобритании. Этот шаг является частью стратегии компании по глобальной экспансии. Мелисса Куинн, бывший руководитель группы анализа космических данных Seradata, возглавит новое международное бизнес-подразделение.

Американская компания Slingshot Aerospace, специализирующаяся на координации и анализе космического трафика, 7 марта с.г. объявила о создании новой базы в Великобритании. Этот шаг является частью стратегии компании по глобальному расширению.

Фото: Slingshot Aerospace Мелисса Куинн, бывший руководитель группы анализа космических данных Seradata, возглавит новое международное бизнес-подразделение. Офисы компании будут расположены в Центре эксплуатации космических систем на космодроме Корнуолл, расположенном на юго-западе Англии. Куинн присоединилась к Slingshot Aerospace в июне после двух с половиной лет работы в качестве главы космического бизнес-кластера Spaceport Cornwall. Именно этот кластер предоставил взлетно-посадочную полосу для неудачного запуска Virgin Orbit из Великобритании в январе 2023 года.

В ближайшие месяцы Slingshot Aerospace планирует начать работу с космодрома Корнуолл. Как сообщил Куинн изданию SpaceNews, компания планирует удвоить свою команду из 10 человек в Великобритании в течение этого года. Это позволит привлечь больше государственных и коммерческих клиентов, что станет новым важным шагом в развитии компании.

Эта новость подчеркивает стремление Slingshot Aerospace к глобальному расширению и укреплению своего положения на международном рынке космических услуг. Открытие новых офисов в Великобритании является важным шагом в этом направлении.