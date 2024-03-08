В речи на совещании по вопросам морского развития, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул ряд требований и задач для вооруженных сил, морского сектора экономики, аэрокосмической отрасли и кибербезопасности. Он подчеркнул важность моря, космоса и киберпространства для национальной безопасности и экономического роста Китая.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил с речью на совещании по вопросам морского развития, которое проходило в Пекине 7 марта 2024 года. В своем выступлении он подчеркнул важность моря для национальной безопасности и экономического роста Китая.

Си Цзиньпин потребовал от вооружённых сил координировать подготовку к военным конфликтам на море, осуществлять защиту морских прав и интересов Китая, а также укреплять сотрудничество с другими странами в области морской безопасности. Он также призвал к развитию морского сектора экономики, включая рыболовство, судоходство, морскую нефть и газ, морскую науку и технологии, морскую экологию и культуру.

Кроме того, Си Цзиньпин затронул тему развития аэрокосмической отрасли и создания системы защиты от угроз в киберпространстве. Он отметил, что Китай должен стремиться к лидерству в космической деятельности, усиливать исследования и эксплуатацию космического пространства, а также повышать способность к обеспечению космической безопасности. Он также подчеркнул необходимость разработки национальной стратегии по кибербезопасности, укрепления киберобороны и кибератаки, а также защиты национальных интересов и суверенитета в киберпространстве.



Си Цзиньпин завершил свою речь, выразив уверенность в том, что Китай сможет достичь своих целей по морскому, космическому и кибернетическому развитию, и призвал все уровни партии и правительства работать в этом направлении.