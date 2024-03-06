Поставка включает в себя девять легких танков ASCOD 2 Sabrah, одну командирскую машину ASCOD 2, пять бронетранспортеров Guarani и один тягач.

Филиппинская армия (PA) получила первую партию из 28 единиц бронетехники, закупленной у израильской компании Elbit Systems и бразильской компании Iveco Defence Vehicles. Поставка включает в себя девять легких танков ASCOD 2 Sabrah, одну командирскую машину ASCOD 2, пять бронетранспортеров Guarani и один тягач. Об этом сообщил министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана на церемонии приемки техники, которая состоялась 5 марта 2024 года на военном полигоне Форт Магсайсай в провинции Тарави.

Министр отметил, что новая техника повысит боевую готовность и мобильность филиппинских войск, особенно в условиях горной и лесной местности. Он также выразил благодарность правительствам Израиля и Бразилии за сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Легкие танки ASCOD 2 Sabrah оснащены 105-мм пушкой Elbit Systems Land 105 и имеют бронезащиту по стандарту NATO STANAG 4569 Level 4 12. Бронетранспортеры Guarani имеют колесную формулу 6x6 и вооружены пулеметом калибра 7,62 мм 34. Обе модели техники также оборудованы современными системами связи, навигации, управления огнем и защиты.



Поставка бронетехники является частью контракта на сумму 172 миллиона долларов, который был подписан между Elbit Systems и PA в январе 2021 года. Контракт предусматривает поставку 44 единиц техники, в том числе 18 легких танков Sabrah на базе гусеничной платформы ASCOD 2 и 10 легких танков Sabrah на базе колесной платформы Pandur II, а также 16 бронетранспортеров Guarani. Ожидается, что весь контракт будет выполнен до конца 2024 года.



Филиппинская армия планирует использовать новую технику для усиления своих подразделений, дислоцированных на островах Лусон, Минданао и Палаван, где ведутся операции против повстанцев и террористов. Кроме того, техника будет задействована в учениях и миротворческих миссия.