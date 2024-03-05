Китай и Мальдивы подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны, которое предусматривает безвозмездную военную помощь от Пекина островному государству. Кроме того, Китай уже передал Мальдивам 12 машин скорой помощи для борьбы с пандемией COVID-19. Эксперты считают, что соглашение является свидетельством усиления китайского влияния в регионе Индийского океана.

5 марта 2024 года, Китай и Мальдивы подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны, которое предусматривает безвозмездную военную помощь от Пекина островному государству. Соглашение было подписано заместителем главы канцелярии по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР Чжан Баоцюнем и министром обороны Мальдивов Мохамедом Гассан Момуном.

Фото: Заместитель главы канцелярии по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР Чжан Баоцюнь и министр обороны Мальдивов Мохамед Гассан Момун.По словам Чжан Баоцюнь, соглашение является важным шагом в развитии дружественных и взаимовыгодных отношений между двумя странами, особенно в условиях пандемии COVID-19 и растущих геополитических вызовов. Он также выразил надежду, что соглашение будет способствовать укреплению мирной и стабильной обстановки в регионе Индийского океана.

Гассан Момун, в свою очередь, поблагодарила Китай за его долгосрочную поддержку и сотрудничество с Мальдивами в различных сферах, включая оборону, экономику, туризм, образование и здравоохранение. Она также отметила, что Мальдивы придерживаются политики "одного Китая" и поддерживают китайские интересы на международной арене.



В рамках соглашения о сотрудничестве в области обороны, Китай предоставит Мальдивам безвозмездную военную помощь в виде оборудования, материалов, обучения и консультаций. Кроме того, Китай уже передал Мальдивам 12 машин скорой помощи, которые будут использоваться для улучшения медицинского обслуживания населения, пострадавшего от пандемии.



Соглашение о сотрудничестве в области обороны является продолжением ряда соглашений, подписанных между Китаем и Мальдивами в последние годы. В 2017 году две страны подписали соглашение о свободной торговле, а в 2018 году - соглашение о совместном строительстве "Пояса и пути". Китай также активно участвует в инфраструктурных проектах на Мальдивах, таких как мост между столицей Мале и аэропортом, а также вакцинация населения против COVID-19.



Эксперты считают, что соглашение о сотрудничестве в области обороны является свидетельством усиления китайского влияния в регионе Индийского океана, который традиционно считается сферой интересов Индии. Однако они также отмечают, что Мальдивы стремятся поддерживать баланс между различными партнерами и не допускать конфронтации между Китаем и Индией.