Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключил крупный контракт на поставку артиллерийских ракет для реактивных систем залпового огня одной из европейских стран-членов НАТО. Поставка будет осуществляться в течение четырех лет, с 2024 по 2027 год. Это один из самых больших заказов в истории компании, которая является одним из ведущих производителей военной техники в Европе.

Компания Rheinmetall, один из крупнейших производителей военной техники в Европе, объявила о подписании контракта на поставку артиллерийских ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) одной из стран-членов НАТО. Сумма сделки составляет более 300 миллионов евро без учета налогов.

Фото: компания RheinmetallПо словам представителя Rheinmetall, контракт был заключен в декабре 2023 года, но стал известен только сейчас по причинам конфиденциальности. Поставка ракет будет осуществляться в течение четырех лет, с 2024 по 2027 год. Тип и количество ракет не разглашаются, но, по данным некоторых источников, речь идет о ракетах M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), которые способны поражать цели на расстоянии до 70 километров с высокой точностью.

Rheinmetall является одним из ведущих поставщиков РСЗО для НАТО и других стран. Компания производит как ракетные установки, так и боеприпасы для них. В частности, Rheinmetall участвует в разработке и производстве европейской РСЗО M270 MLRS, которая эксплуатируется в 17 странах мира. Кроме того, Rheinmetall производит собственную РСЗО MARS II, которая может запускать как ракеты M31 GMLRS, так и другие типы ракет.



Контракт на поставку ракет для НАТО является одним из самых крупных в истории Rheinmetall и подтверждает высокий уровень доверия к продукции компании со стороны ее партнеров. Это также свидетельствует о растущем спросе на высокоточное оружие дальнего радиуса действия в условиях современных военных конфликтов.