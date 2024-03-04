Албания стала первой страной на Западных Балканах, которая разместила на своей территории авиабазу НАТО. База Кучова была реконструирована с помощью финансирования от альянса и теперь может принимать различные типы самолетов. Открытие базы является символом сильного партнерства между Албанией и НАТО, а также важным элементом безопасности для региона.

Албания стала самой первой страной открыв на Балканах авиационную базу по стандартом НАТО. База которую отремонтировали за счет средств НАТО была торжественно открыта 4 марта 2024года.

Авиабаза была построена в 1957 году и использовалась советскими и албанскими военными до 2005 года. С 2016 года на базе начались работы по модернизации, которые обошлись в 50 миллионов евро. База теперь может принимать самолеты различных типов, включая истребители, бомбардировщики и транспортники.

По словам премьер-министра Албании Эди Рамы, открытие авиабазы Кучова является историческим событием для его страны и для всего региона. Он подчеркнул, что Албания является надежным союзником НАТО и готова вносить свой вклад в общую безопасность. Он также выразил благодарность США и другим странам-членам альянса за поддержку и сотрудничество.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Албанию с открытием авиабазы и назвал ее «символом сильного партнерства» между Албанией и НАТО. Он отметил, что авиабаза Кучова будет служить не только для обороны Албании, но и для поддержки миротворческих и гуманитарных операций НАТО в регионе и за его пределами. Он также заявил, что НАТО продолжит инвестировать в развитие оборонного потенциала Албании и других союзников.



Албания вступила в НАТО в 2009 году и стала второй страной-членом альянса на Балканах после Хорватии. Албания активно участвует в миссиях НАТО в Афганистане, Ираке, Косово и других регионах. Албания также поддерживает расширение НАТО на Балканах и приветствует присоединение Северной Македонии к альянсу в 2020 году.