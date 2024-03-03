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Албания стала первой европейской страной, которая получила разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2, произведенные турецкой компанией Baykar Makina. Об этом заявил министр обороны Албании Нико Пелеши.
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По его словам, Албания приобрела шесть таких дронов, из которых три уже доставлены в страну, а остальные три ожидаются в ближайшее время. Кроме того, Албания получила две наземные станции управления, 200 единиц боеприпасов и вспомогательное оборудование. Стоимость сделки составила около 69 миллионов долларов.
Министр обороны отметил, что покупка турецких дронов является частью плана модернизации албанских вооруженных сил, который предусматривает увеличение расходов на оборону до 2% от ВВП к 2024 году. Пелеши также подчеркнул, что Албания является надежным союзником Турции и НАТО и готова вносить свой вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе и в мире.
Bayraktar TB2 - это средневысотный длительного пребывания в воздухе (MALE) беспилотный ударный комплекс, способный работать в режиме дистанционного или автономного управления. Он может нести до четырех управляемых боеприпасов и находиться в воздухе до 24 часов. Максимальная дальность управления составляет 150 километров.