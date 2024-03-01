Компания General Atomics Aeronautical Systems сообщила о первом полете нового беспилотного летательного аппарата XQ-67A, разработанного в рамках программы OBSS. Дрон обладает стелс-технологиями, сверхзвуковой скоростью и большой грузоподъемностью.

В Соединенных Штатах состоялся первый полет новейшего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) XQ-67A, созданного компанией General Atomics Aeronautical Systems.

XQ-67 на испытаниях. Источник: ВВС США.Беспилотник является частью программы OBSS, финансируемой исследовательской лабораторией ВВС США. Целью программы является создание высокоскоростного и маневренного дрона, способного выполнять разведывательные и ударные задачи в сложных условиях.

По словам президента компании General Atomics Aeronautical Systems Дэвида Р. Александера, XQ-67A представляет собой "прорыв в области беспилотной авиации". Он отметил, что дрон обладает уникальными характеристиками, такими как стелс-технологии, сверхзвуковая скорость, длительное время полета и большая грузоподъемность.



Первый полет XQ-67A длился около 40 минут и прошел успешно. Дрон взлетел с военной базы в штате Калифорния и совершил ряд маневров в воздухе. Затем он приземлился на той же базе, где его осмотрели специалисты.



Компания General Atomics Aeronautical Systems планирует провести еще несколько испытаний XQ-67A в ближайшее время, чтобы проверить его возможности в различных условиях. В перспективе дрон может быть внедрен в вооруженные силы США и их союзников.



XQ-67A является одним из самых современных и перспективных проектов в области беспилотной авиации. Его появление может изменить баланс сил в мире и повысить эффективность военных операций.