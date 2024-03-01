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В Соединенных Штатах состоялся первый полет новейшего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) XQ-67A, созданного компанией General Atomics Aeronautical Systems.
Беспилотник является частью программы OBSS, финансируемой исследовательской лабораторией ВВС США. Целью программы является создание высокоскоростного и маневренного дрона, способного выполнять разведывательные и ударные задачи в сложных условиях.
По словам президента компании General Atomics Aeronautical Systems Дэвида Р. Александера, XQ-67A представляет собой "прорыв в области беспилотной авиации". Он отметил, что дрон обладает уникальными характеристиками, такими как стелс-технологии, сверхзвуковая скорость, длительное время полета и большая грузоподъемность.
Первый полет XQ-67A длился около 40 минут и прошел успешно. Дрон взлетел с военной базы в штате Калифорния и совершил ряд маневров в воздухе. Затем он приземлился на той же базе, где его осмотрели специалисты.
Компания General Atomics Aeronautical Systems планирует провести еще несколько испытаний XQ-67A в ближайшее время, чтобы проверить его возможности в различных условиях. В перспективе дрон может быть внедрен в вооруженные силы США и их союзников.
XQ-67A является одним из самых современных и перспективных проектов в области беспилотной авиации. Его появление может изменить баланс сил в мире и повысить эффективность военных операций.