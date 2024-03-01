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Пентагон заключил контракт с Boeing на поставку Канаде и ФРГ 17 самолетов P-8A Poseidon за $3,4 млрд
Соединенные Штаты Америки заключили контракт с корпорацией Boeing на поставку 17 противолодочных самолетов P-8A Poseidon Канаде и Германии. Это часть стратегии США по укреплению сотрудничества с союзниками по НАТО в области обеспечения безопасности в Атлантическом и Тихоокеанском регионах.

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Соединенные Штаты Америки подписали контракт с американской авиакомпанией Boeing на поставку 17 противолодочных самолетов P-8A Poseidon Канаде и Германии. Об этом сообщило в пятницу министерство обороны США.
Фото:  P-8A PoseidonСогласно контракту, Boeing должна поставить 14 самолетов P-8A Poseidon Канаде и три самолета P-8A Poseidon Германии к марту 2028 года. Стоимость сделки составляет $3,4 млрд.

Самолет P-8A Poseidon – это военный самолет, способный выполнять задачи по обнаружению и уничтожению подводных лодок, а также по проведению разведки и наблюдению над морем. Самолет оснащен современными радарными, оптическими и акустическими системами, а также может нести на борту различные виды вооружения, включая торпеды, ракеты и бомбы.

Самолет P-8A Poseidon разработан на основе пассажирского самолета Boeing 737-800 и впервые взлетел в 2009 году. С 2013 года самолет входит в состав ВМС США, а также эксплуатируется ВМС Австралии, Индии, Великобритании и Норвегии.

Канада и Германия станут шестым и седьмым покупателями самолета P-8A Poseidon соответственно. Канада планирует заменить свои устаревшие самолеты CP-140 Aurora на новые самолеты P-8A Poseidon, а Германия – свои самолеты P-3C Orion.

По словам представителя министерства обороны США, контракт с Boeing является частью стратегии США по укреплению сотрудничества с союзниками по НАТО в области обеспечения безопасности в Атлантическом и Тихоокеанском регионах. Он также отметил, что поставка самолетов P-8A Poseidon способствует повышению способности Канады и Германии к противодействию угрозам.

#сша #нато #германия #авиация #boeing #канада #оборона #p-8a poseidon
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