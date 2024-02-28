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Бундесвер и Rheinmetall подписали контракт на поставку 19 зенитных танков Skyranger 30
Бундесвер и Rheinmetall подписали сегодня контракт на поставку армии 19 зенитных танков Skyranger 30 на шасси Boxer. Это мобильная зенитная система, способная обнаруживать и поражать воздушные цели на дальности до 30 км и высоте до 10 км.

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Бундесвер и Дюссельдорфский бронетанковый и автомобильный концерн Rheinmetall 27 февраля 2024 года подписали контракт на поставку армии 19 зенитных танков Skyranger 30 на шасси Boxer. Контракт на общую сумму 595 миллионов евро предусматривает поставку прототипа и еще 18 серийных автомобилей, говорится в сообщении Rheinmetall.
Фото: Skyranger 30 Skyranger 30 - это мобильная зенитная система, способная обнаруживать, идентифицировать и поражать воздушные цели на дальности до 30 км и высоте до 10 км. Система оснащена 35-миллиметровой пушкой Oerlikon Revolver Gun Mk3, радаром AESA и оптико-электронным прицелом. Skyranger 30 может работать как в автономном режиме, так и в составе батареи из нескольких машин, координируясь с другими средствами ПВО.

Boxer - это колесный бронетранспортер, разработанный совместно Германией и Нидерландами. Машина имеет модульную конструкцию, позволяющую устанавливать различные боевые модули в зависимости от задач. Boxer характеризуется высокой мобильностью, защитой и грузоподъемностью.

По словам генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, контракт на поставку Skyranger 30 является важным шагом в укреплении позиций компании на рынке ПВО. Он также отметил, что Skyranger 30 способен противостоять современным угрозам, таким как беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и вертолеты.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, что приобретение Skyranger 30 повысит боевую готовность и защиту Бундесвера от воздушного нападения. Она также выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с Rheinmetall в области ПВО.

Поставка прототипа Skyranger 30 запланирована на 2025 год, а серийных машин - на период с 2026 по 2029 годы. Skyranger 30 станет частью новой концепции ПВО Бундесвера, которая также включает в себя зенитные ракетные комплексы IRIS-T SLM и Patriot PAC-3 MSE.

#rheinmetall #бундесвер #skyranger 30
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