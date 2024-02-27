реклама
Британская компания Cook Defence Systems начала производство гусениц советского образца, чтобы обеспечить ими украинскую бронетехнику. Как сообщает BBC, это первый случай, когда западная фирма изготавливает такие детали для советских и российских танков.
По словам представителя Cook Defence Systems, компания получила заказ от Украины на поставку гусениц для танков Т-64 и Т-72, а также для БМП-1 и БМП-2. Для этого компания приобрела лицензию на производство гусениц типа РМШ, которые были разработаны в СССР в 1960-х годах и до сих пор используются в российской армии.
"Мы рады сотрудничать с Украиной и поддерживать ее в обновлении своего парка бронетехники. Наши гусеницы отличаются высоким качеством, надежностью и долговечностью. Они также совместимы с любыми модификациями танков и БМП советского и российского производства", - заявил директор по маркетингу Cook Defence Systems Уильям Кук.
реклама
По его словам, компания также готова поставлять гусеницы для других стран, которые эксплуатируют советскую и российскую бронетехнику, в том числе для стран НАТО. Он отметил, что гусеницы типа РМШ имеют ряд преимуществ перед другими видами гусениц, так как они легче, тише и менее подвержены износу.
Украина является одним из крупнейших в мире владельцев советской и российской бронетехники. По состоянию на 2020 год, в ее распоряжении находилось около 2000 танков, 3000 БМП и 4000 БТР. Однако большая часть этой техники устарела и нуждается в модернизации и ремонте. В связи с конфликтом на Донбассе, Украина увеличила свои расходы на оборону и закупку вооружений, в том числе из-за рубежа.