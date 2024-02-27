Компания Cook Defence Systems получила заказ от Украины на поставку гусениц советского образца для танков и БМП. Это первый случай, когда западная фирма изготавливает такие детали для советской и российской бронетехники.

Британская компания Cook Defence Systems начала производство гусениц советского образца, чтобы обеспечить ими украинскую бронетехнику. Как сообщает BBC, это первый случай, когда западная фирма изготавливает такие детали для советских и российских танков.

Источник фото: Cook Defence SystemsПо словам представителя Cook Defence Systems, компания получила заказ от Украины на поставку гусениц для танков Т-64 и Т-72, а также для БМП-1 и БМП-2. Для этого компания приобрела лицензию на производство гусениц типа РМШ, которые были разработаны в СССР в 1960-х годах и до сих пор используются в российской армии.

"Мы рады сотрудничать с Украиной и поддерживать ее в обновлении своего парка бронетехники. Наши гусеницы отличаются высоким качеством, надежностью и долговечностью. Они также совместимы с любыми модификациями танков и БМП советского и российского производства", - заявил директор по маркетингу Cook Defence Systems Уильям Кук.

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По его словам, компания также готова поставлять гусеницы для других стран, которые эксплуатируют советскую и российскую бронетехнику, в том числе для стран НАТО. Он отметил, что гусеницы типа РМШ имеют ряд преимуществ перед другими видами гусениц, так как они легче, тише и менее подвержены износу.



Украина является одним из крупнейших в мире владельцев советской и российской бронетехники. По состоянию на 2020 год, в ее распоряжении находилось около 2000 танков, 3000 БМП и 4000 БТР. Однако большая часть этой техники устарела и нуждается в модернизации и ремонте. В связи с конфликтом на Донбассе, Украина увеличила свои расходы на оборону и закупку вооружений, в том числе из-за рубежа.