Тайваньские военные имитировали сценарий обороны от высадки китайских войск на случай конфликта в Тайваньском проливе. Учения были направлены на повышение боевой готовности и демонстрацию решимости Тайваня защищать свою суверенитет и территориальную целостность.

В понедельник, 26 февраля, тайваньские военные провели крупномасштабные учения на «красном» пляже Сишу в Тайнане, имитируя сценарий обороны от высадки китайских войск на случай конфликта в Тайваньском проливе. Учения были организованы командованием 137-й пехотной бригады 8-й Армии сухопутных войск Тайваня и включали в себя стрельбы из винтовок Т65К2, пистолетов и пулеметов Т91, а также использование бронетранспортеров, минометов и гранатометов.

Учения были направлены на повышение боевой готовности и координации между различными подразделениями тайваньской армии, а также на демонстрацию решимости Тайваня защищать свою суверенитет и территориальную целостность. Командир 137-й пехотной бригады, генерал-майор Ли Чжун-хуа, заявил, что учения были успешными и показали высокий уровень профессионализма и морального духа тайваньских солдат.

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Учения на пляже Сишу проходили на фоне растущего напряжения в отношениях между Тайванем и Китаем, который считает остров своей неотъемлемой частью и не исключает применения силы для его воссоединения. В последние годы Китай усилил свою военную активность вокруг Тайваня, проводя регулярные патрули, учения. В августе 2022 года Китай провел беспрецедентные военные учения в шести зонах, окружающих Тайвань, в ответ на визит в Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В апреле 2023 года Китай возобновил свои учения вокруг Тайваня после того, как президент Тайваня Цай Ин-вэн провела встречу со спикером Кевином Маккарти в США.



Тайвань, поддерживаемый США и другими западными странами, настаивает на своем праве на самоопределение и отвергает любые попытки Китая подорвать его демократический строй и свободу. Тайвань также усиливает свою оборону, приобретая современное вооружение у США и развивая собственную военную промышленность . Также проводит регулярные учения, включая совместные с США, для подготовки к возможному конфликту с Китаем .



Эксперты считают, что риск военного столкновения между Тайванем и Китаем возрос в последние годы из-за ухудшения отношений и усиления конкуренции между США и Китаем в регионе . Однако они также отмечают, что обе стороны понимают высокую стоимость и последствия войны и поэтому стремятся избегать эскалации, сохраняя каналы диалога и сотрудничества.