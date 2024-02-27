Президент Китая Си Цзиньпин планирует посетит Сербию в этом году, после своей поездки в Италию, Францию и Германию. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил это в интервью китайскому телеканалу CGTN и выразил готовность углублять сотрудничество с Китаем в разных сферах.

Президент Китая Си Цзиньпин посетит Сербию в этом году, заявил президент Сербии Александр Вучич 27 февраля 2024 года. Визит Си Цзиньпина станет первым визитом главы Китая в Сербию с 2016 года, когда две страны подписали ряд соглашений о сотрудничестве в области инфраструктуры, энергетики, торговли и культуры.

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Вучич отметил, что Сербия высоко ценит дружбу и партнерство с Китаем, которые основаны на взаимном уважении и доверии. Он также выразил благодарность Китаю за поддержку суверенитета и территориальной целостности Сербии, а также за помощь в борьбе с пандемией COVID-19. По его словам, Сербия является одной из первых европейских стран, которые начали вакцинацию населения с использованием китайской вакцины Sinopharm.

Си Цзиньпин, в свою очередь, поздравил Вучича с успешным проведением парламентских и местных выборов в Сербии в 2023 году и победой его партии. Он также подчеркнул, что Китай готов углублять сотрудничество с Сербией в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и расширять обмены в сферах образования, науки, туризма и спорта. Он призвал две стороны совместно защищать многосторонний порядок и справедливость в международных делах.

Визит Си Цзиньпина в Сербию ожидается во второй половине 2024 года, после завершения его поездки в Италию, Францию и Германию. Эксперты полагают, что визит Си Цзиньпина будет способствовать укреплению доверия и согласия между Китаем и Европой, а также повышению роли Сербии как стратегического партнера Китая в регионе Балканов.