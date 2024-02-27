Сеттха Тхависин, глава правительства Таиланда, прибыл в Нью-Дели на трехдневный визит, в ходе которого он встретится с высшими должностными лицами Индии и посетит несколько культурных объектов.

Премьер-министр Королевства Таиланда Сеттха Тхависин прибыл сегодня в Нью-Дели, столицу Индии, на трехдневный официальный визит. Это его первый визит в Индию с тех пор, как он возглавил правительство Таиланда в августе 2023 года.

Целью визита является укрепление двусторонних отношений между Таиландом и Индией в различных областях, включая торговлю, инвестиции, оборону, культуру, туризм и сотрудничество в рамках Ассоциации наций Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и других региональных и международных форумов.

По прибытии в аэропорт Нью-Дели премьер-министр Таиланда был тепло встречен министром внешних дел Индии Субраманиам Джайшанкаром. Затем он направился в президентский дворец Рашидрапати Бхаван, где ему были вручены почетные знаки и где он встретился с президентом Индии Рам Натх Ковиндом. После этого он посетил мемориал Махатмы Ганди на Радж Гате и возложил венок к его памятнику.



Премьер-министр Таиланда проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которых ожидается подписание нескольких соглашений и совместных заявлений по развитию сотрудничества между двумя странами. Также запланированы встречи с вице-президентом Индии Венкаях Найду и председателем палаты народов парламента Индии Ом Бирлой.



В последний день визита премьер-министр Таиланда посетит город Агра, где он осмотрит знаменитый памятник архитектуры и символ любви - Тадж-Махал. Он также встретится с представителями тайского сообщества, проживающего в Индии, и посетит некоторые культурные и исторические достопримечательности.



Таиланд и Индия имеют долгую историю дружбы и сотрудничества, которая уходит корнями в древние времена. Обе страны являются стратегическими партнерами, которые поддерживают мир, стабильность и процветание в регионе и за его пределами. Объем торговли между Таиландом и Индией в 2023 году составил около 12 миллиардов долларов, а количество индийских туристов, посетивших Таиланд, превысило 2 миллиона человек. Обе стороны стремятся расширить и углубить свои связи во всех сферах взаимной выгоды.