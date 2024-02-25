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Австрия приобретает новейшие системы ПВО Skyranger 30
Австрийское министерство обороны заключило контракт с компанией Rheinmetall Air Defence AG на поставку новых мобильных систем противовоздушной обороны Skyranger 30, способных противостоять различным воздушным целям. Первые поставки ожидаются в 2025 году.

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Австрийское министерство обороны подписало договор с фирмой Rheinmetall Air Defence AG на закупку новых мобильных систем противовоздушной обороны (ПВО) Skyranger 30. Стоимость соглашения и количество приобретенных систем не разглашены, но предполагается, что первые поставки состоятся в 2025 году.

 Модуль Skyranger 30. Фото: Rheinmetall

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Skyranger 30 - это современная система ПВО, которая может справляться с различными воздушными целями, такими как самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), крылатые ракеты и летающие бомбы. Система оборудована 30-мм автоматической пушкой KCE, которая может использовать специальные снаряды с разрывными элементами, формирующими смертельный конус перед целью. Кроме того, система может нести до четырех зенитных ракет с лазерным или инфракрасным наведением, таких как FIM-92 Stinger, Mistral или SkyKnight, которые увеличивают дальность поражения до 9 км.


Skyranger 30 имеет малый вес (2-2,5 тонны) и может быть размещена на легких колесных бронированных машинах, таких как Piranha 5. Система может функционировать как самостоятельно, так и в сетевом режиме, согласовываясь с другими средствами ПВО и обмениваясь данными о целях. Система также может быть интегрирована с высокоэнергетическим лазером (HEL), который может уничтожать цели тепловым воздействием.


Австрия станет первым покупателем Skyranger 30, которая была представлена в марте 2021 года. Ранее Австрия уже закупила другие продукты Rheinmetall Air Defence, такие как зенитные пушки Skyshield и Skyguard. Закупка Skyranger 30 позволит Австрии повысить уровень защиты своего воздушного пространства от современных и перспективных угроз.

#германия #пво #австрия #skyranger 30 #rheinmetall air defence #закупки
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