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Hughes и SES Space & Defense поставят технику для военной сети мобильной связи
Компании Hughes Network Systems и SES Space & Defense будут сотрудничать в рамках военного эксперимента по созданию гибридной сети связи с использованием спутников разных орбит и диапазонов, а также наземных сетей. Эта сеть будет обеспечивать высокоскоростную, надежную и безопасную связь для военных самолетов, судов и наземных сил.

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21 февраля 2024 года американская компания Hughes, которая специализируется на разработке и производстве спутниковых и мультитранспортных технологий и сетей,  объявила, что поставит модемы и другую наземную технику подразделению европейского спутникового оператора SES, которое предоставляет услуги связи и обзора для правительственных и оборонных клиентов компании SES Space & Defense. Цель - военный эксперимент, направленный на создание сети мобильной связи с несколькими поставщиками.

Этот эксперимент является частью программы Advanced Battle Management System (ABMS) ВВС США, которая призвана обеспечить интеграцию различных платформ и датчиков для повышения осведомления и оперативности.
Источник фото: Википедия В рамках эксперимента Hughes и SES Space & Defense будут демонстрировать возможности своих технологий для обеспечения высокоскоростной, надежной и безопасной связи для военных самолетов, судов и наземных сил. Они будут использовать спутники разных орбит и диапазонов, а также наземные сети, чтобы создать гибридную сеть, которая может приспособиться к различным условиям и потребностям.
Hughes поставит свои модемы серии HM, которые поддерживают различные спутниковые сети и частоты, а также имеют встроенные функции шифрования и защиты.  SES Space & Defense предоставит доступ к своим спутникам средней земной орбиты (MEO) O3b, которые обеспечивают высокую пропускную способность и низкую задержку, а также к своему спутнику геостационарной орбиты (GEO) GovSat-1, который работает в военном диапазоне Ka-диапазона.

Hughes и SES Space & Defense надеются, что их сотрудничество поможет продемонстрировать преимущества мультитранспортной сети для военных, которым необходима повсеместная, устойчивая и защищенная связь в любых условиях.

#сша #разработка #спутники #связь #abms #hughes #ses space &amp; defense
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